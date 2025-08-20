 
Защитник «Челси» Вейга договорился о контракте с «Вильярреалом»

вчера, 08:07

Защитник «Челси» Ренато Вейга может в скором времени сменить команду.

Как сообщает источник, «Вильярреал» уже согласовал с 22-летним игроком детали личного контракта, в настоящий момент продолжаются переговоры между клубами. «Синие» хотят получить за футболиста 40 млн евро, испанцы не намерены платить больше 35 млн евро.

Ранее появилась информация о том, что интерес к нему проявляет мадридский «Атлетико».

Вторую половину минувшего сезона Вейга провёл в туринском «Ювентусе» на правах аренды, сыграл 15 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.

