Защитник «Челси» Вейга договорился о контракте с «Вильярреалом»

1755666471

вчера, 08:07

Защитник «Челси» может в скором времени сменить команду.

Как сообщает источник, «Вильярреал» уже согласовал с 22-летним игроком детали личного контракта, в настоящий момент продолжаются переговоры между клубами. «Синие» хотят получить за футболиста 40 млн евро, испанцы не намерены платить больше 35 млн евро.

Ранее появилась информация о том, что интерес к нему проявляет мадридский «Атлетико».

Вторую половину минувшего сезона Вейга провёл в туринском «Ювентусе» на правах аренды, сыграл 15 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.