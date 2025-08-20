За девять лет «Реал» заработал в Примере 85 пенальти, а «Барселона» – 61

С начала сезона-2016/17 мадридский «Реал» заработал в чемпионате Испании наибольшее количество пенальти.
За последние девять лет в пользу «галактикос» судьи назначили целых 85 ударов с «точки». Что любопытно, «Барселона» и «Атлетико» по количеству заработанных 11-метровых не попали даже в топ-5: у каталонцев 61 пенальти, а у «матрасников» – 51.
Ну а первая пятерка по заработанным в свою пользу пенальти выглядит так:
1. «Реал» – 85;
2. «Валенсия» – 70;
3. «Вильярреал» – 70;
4. «Атлетик» – 64;
5. «Реал Сосьедад» – 62.
В матче первого тура нынешнего сезона против «Осасуны» «Реалу» принес победу удар с пенальти в исполнении Килиана Мбаппе.
Атака играет лучше, фолят на нападающих больше, - стесно, больше пенальти и голов с точки.
