За девять лет «Реал» заработал в Примере 85 пенальти, а «Барселона» – 61

сегодня, 00:34
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

С начала сезона-2016/17 мадридский «Реал» заработал в чемпионате Испании наибольшее количество пенальти.

За последние девять лет в пользу «галактикос» судьи назначили целых 85 ударов с «точки». Что любопытно, «Барселона» и «Атлетико» по количеству заработанных 11-метровых не попали даже в топ-5: у каталонцев 61 пенальти, а у «матрасников» – 51.

Ну а первая пятерка по заработанным в свою пользу пенальти выглядит так:

1. «Реал» – 85;

2. «Валенсия» – 70;

3. «Вильярреал» – 70;

4. «Атлетик» – 64;

5. «Реал Сосьедад» – 62.

В матче первого тура нынешнего сезона против «Осасуны» «Реалу» принес победу удар с пенальти в исполнении Килиана Мбаппе.

Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:31
У каждого свой путь ! )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:19
Пеналду уже давно нет, а пенальти продолжают ставить. Видимо, это основная составляющая побед королевичей...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:44, ред.
Ничего удивительного. Это Реал Мадрид.
Атака играет лучше, фолят на нападающих больше, - стесно, больше пенальти и голов с точки.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:17
Большинство пенальти за правдоподобные нырки одного известного португальца
ABir
ABir
сегодня в 00:47
Значит атака Реала более остро играет в штрафной и чаще ставит в тупик оборону соперников.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 00:43
Доброго ночного времени. Можете попробовать ставить на победы тех команд, которые считают аутсайдерами матча в плане котировок, а также на ничьи.
lazzioll
lazzioll ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:41
жаль, судя по рейтингу групп сейчас все уже обречены. клонов не догонишь. и если в моей группе я еще мог побороться даже средними ставками то теперь уже все. даже 7-7 не поставишь)) чтоб как то догнать
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:37
У реала в лч за один год больше пенальти)))
Гость
