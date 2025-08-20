 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Англия. Премьер-Лига 2025/2026

В «Ньюкасле» ответили на публикации Исака в соцсетях

вчера, 08:20

Пресс-служба «Ньюкасла» ответила на пост форварда клуба Александера Исака в соцсетях, в котором он обвиняет руководителей «сорок» в обмане.

Мы разочарованы его публикацией. Ни один представитель клуба не давал никаких гарантий относительно того, что он сможет покинуть «Ньюкасл» этим летом. У него действующий контракт. При принятии любых решений мы всегда должны учитывать интересы «Ньюкасла» и наших болельщиков. И мы ясно дали понять, что условия продажи не изменились. При этом Исак остаётся частью нашей семьи, мы будем рады его возвращению, когда он будет готов присоединиться к своим товарищам по команде.

Подписывайся в ВК
Все новости
Исак – о ситуации с «Ньюкаслом»: «Отношения не могут продолжаться»
19 августа
Официально«Марсель» официально выставил на трансфер подравшихся Рабьо и Роу
19 августа
Слухи«Марсель» продаст Рабьо после драки с товарищем по команде
19 августа
Диарра требует компенсацию от ФИФА за ущерб карьере от трансферных правил
18 августа
Комментатор матча ЮФЛ извинился перед арбитром Ариной Станововой
18 августа
Официально«Родина» не будет работать с комментатором после его слов о женщинах-судьях
17 августа
 
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:00, ред.
предлагали же красные отличные деньги , продали бы и купили бы парочку новых "исаков", нет уперлись - ни себе , ни людям...
и какой выход? швед просидит на лавке сезон или будет выходить и играть в эконом-режиме?
112910415
112910415
вчера в 11:27, ред.
В кандалы закуют! )
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 