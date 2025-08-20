В «Ньюкасле» ответили на публикации Исака в соцсетях

Пресс-служба «Ньюкасла» ответила на пост форварда клуба в соцсетях, в котором он обвиняет руководителей «сорок» в обмане.

Мы разочарованы его публикацией. Ни один представитель клуба не давал никаких гарантий относительно того, что он сможет покинуть «Ньюкасл» этим летом. У него действующий контракт. При принятии любых решений мы всегда должны учитывать интересы «Ньюкасла» и наших болельщиков. И мы ясно дали понять, что условия продажи не изменились. При этом Исак остаётся частью нашей семьи, мы будем рады его возвращению, когда он будет готов присоединиться к своим товарищам по команде.