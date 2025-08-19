В Англии назвали команду года

В Англии объявили команду года по версии Ассоциации футболистов-профессионалов, составив символическую сборную Премеьр-Лиги по итогам сезона-2024/25.
Полный список выглядит так:
Вратарь
Матц Зельс («Ноттингем Форест»).
Защитники
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Милош Керкеш («Борнмут»), Вильям Салиба («Арсенал»), Габриэль («Арсенал»).
Полузащитники
Деклан Райс («Арсенал»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Алексис МакАллистер («Ливерпуль»).
Нападающие
Мохамед Салах («Ливерпуль»), Александер Исак («Ньюкасл»), Крис Вуд («Ноттингем Форест»).
Отметим также, что Керкеш летом сменил клуб и перешел из «Борнмута» в «Ливерпуль».