В Англии назвали команду года

вчера, 23:14

В Англии объявили команду года по версии Ассоциации футболистов-профессионалов, составив символическую сборную Премеьр-Лиги по итогам сезона-2024/25.

Полный список выглядит так:

Вратарь

Матц Зельс («Ноттингем Форест»).

Защитники

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Милош Керкеш («Борнмут»), Вильям Салиба («Арсенал»), Габриэль («Арсенал»).

Полузащитники

Деклан Райс («Арсенал»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Алексис МакАллистер («Ливерпуль»).

Нападающие

Мохамед Салах («Ливерпуль»), Александер Исак («Ньюкасл»), Крис Вуд («Ноттингем Форест»).

Отметим также, что Керкеш летом сменил клуб и перешел из «Борнмута» в «Ливерпуль».

васо ивасо
васо ивасо ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 05:01
причем здесь КЧМ))))) о боже! Команда года АПЛ
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:04
Всех сильных в эту команду не включить. Не принимайте так близко к сердцу.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:33
Вуда включили, а Палмеру место не нашлось... Это как так ? У обоих гол+пас по 23 бала, но у Палмера ещё и КЧМ в копилку.
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 00:17
Акрон
Брулин
Брулин
сегодня в 00:14
В чем прикол с тремя цз без правого? И Салах не полузащ, особенно на фоне остальных в команде
