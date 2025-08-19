В Англии назвали команду года

1755634454

вчера, 23:14

В Англии объявили команду года по версии Ассоциации футболистов-профессионалов, составив символическую сборную Премеьр-Лиги по итогам сезона-2024/25.

Полный список выглядит так:

Вратарь

(«Ноттингем Форест»).

Защитники

(«Ливерпуль»), («Борнмут»), («Арсенал»), Габриэль («Арсенал»).

Полузащитники

(«Арсенал»), («Ливерпуль»), («Ливерпуль»).

Нападающие

(«Ливерпуль»), («Ньюкасл»), («Ноттингем Форест»).

Отметим также, что Керкеш летом сменил клуб и перешел из «Борнмута» в «Ливерпуль».