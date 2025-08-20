 
Умер врач «Алании» Алан Калоев

вчера, 09:59

«Алания» сообщила о смерти врача команды Алана Калоева.

Пресс-служба клуба из Владикавказа отмечает:

Для нас Алан Ахтемирович был не просто врачом. Он был опорой, советчиком и старшим товарищем для каждого в коллективе на протяжении более чем 10 лет.

«Профессор», как называли его коллеги и футболисты, обладал даром – не только лечить травмы, но и вселять уверенность и спокойствие.

Мы потеряли не просто высококлассного специалиста, мы потеряли часть нашей большой семьи. Вся его жизнь была примером служения своему делу и людям.

Скорбим вместе с семьёй Алана Ахтемировича. Мы всегда будем помнить его мудрость, его стойкость и его огромное сердце.

