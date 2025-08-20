 
Самошников: «Горжусь тем, что надену футболку „Спартака“»

вчера, 09:07

Защитник «Спартака» Илья Самошников рассказал о том, что он чувствует после перехода в состав «красно-белых» из «Локомотива».

Я очень рад, что попал в такой великий клуб. И горд, что могу носить майку «Спартака». Переговоры тянулись довольно долго, но я ни секунды не сомневался, хотел перейти именно сюда. Готов ли к повышенному давлению со стороны фанатов? Надеюсь, что всё будет хорошо. И таких моментов будет как можно меньше.

В сезоне-2024/25 Самошников сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

SpaM-10
SpaM-10 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:14
С чего ты взял, что ни слова благодарности? Это интервью конкретно для Спартака и его поклонников.
SpaM-10
SpaM-10 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:13
А за что его отчислили??? За рвение в зенитушку.
Брулин
Брулин
вчера в 11:45
Мне кажется он лукавит, его просто прожили, как вещь, а говорить то что-то надо...
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:30
Соболева из команды отчислили, посадили на скамейку, а потом вообще в дубль. И тренер на него наезжал, и фанаты. И о гордости носить майку Зенита он не говорил. Глушенков так же не говорил о мечте носить майку Зенита. И не стремился он именно в Зенит. Он вообще искал где теплее и вкуснее.
112910415
112910415
вчера в 11:23
Ещё лучше - гордиться надёжной игрой!
Чего и желаем.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:44, ред.
Что то не припомню такой же текст про Соболева)...или Глушенкова...
umuxg5wdu928
umuxg5wdu928
вчера в 10:33
Наденет футболку и украсит лавку спартака.
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 10:09
Добро пожаловать
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:36
Тоже самое в Казани говорил, потом в Москве...
lotsman
lotsman
вчера в 09:20
Гордится что наденет майку Спартака, а майка Локомотива видимо давила на него, всё тело ему обжигала. И наконец то он от неё избавился. И ни слова благодарности клубу Локомотив и его фанатам, которые поддерживали его, когда он играл в майке их клуба.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 09:12
Носить майку Спартака могут многие, играть не все.
