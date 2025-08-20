Самошников: «Горжусь тем, что надену футболку „Спартака“»

1755670062

вчера, 09:07

Защитник «Спартака» рассказал о том, что он чувствует после перехода в состав «красно-белых» из «Локомотива».

Я очень рад, что попал в такой великий клуб. И горд, что могу носить майку «Спартака». Переговоры тянулись довольно долго, но я ни секунды не сомневался, хотел перейти именно сюда. Готов ли к повышенному давлению со стороны фанатов? Надеюсь, что всё будет хорошо. И таких моментов будет как можно меньше.

В сезоне-2024/25 Самошников сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.