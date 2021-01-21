Пирло: «Когда играешь с нужным настроем, то удача тебе благоволит»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал победу над «Наполи» (2:0) в матче за Суперкубок Италии.

Я очень рад. Выиграть первый трофей в качестве тренера — что-то совершенно новое, ощущения лучше, чем выиграть трофей в роли игрока. Это лучше, потому что я возглавляю прекрасную команду и работаю в клубе с богатой историей. Это чудесно.

Было важно победить, но когда играешь с нужным настроем, то удача тебе благоволит. Мы хотели доказать, что не являемся той командой, которая проиграла тогда «Интеру».