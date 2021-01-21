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Пирло: «Когда играешь с нужным настроем, то удача тебе благоволит»

сегодня, 09:18
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу над «Наполи» (2:0) в матче за Суперкубок Италии.

Я очень рад. Выиграть первый трофей в качестве тренера — что-то совершенно новое, ощущения лучше, чем выиграть трофей в роли игрока. Это лучше, потому что я возглавляю прекрасную команду и работаю в клубе с богатой историей. Это чудесно.

Было важно победить, но когда играешь с нужным настроем, то удача тебе благоволит. Мы хотели доказать, что не являемся той командой, которая проиграла тогда «Интеру».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:21
Настрой на игру должен быть всегда!
shlomo
shlomo
сегодня в 09:19
Пусть у тебя все получится, Андреа!
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