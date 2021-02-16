Завтра ЦСКА сыграет два товарищеских матча на сборе в Кампоаморе

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16 февраля 2021, 16:44

Пресс-служба ЦСКА в твиттере сообщает, что завтра московский клуб проведёт два контрольных матча на сборах в Кампоаморе.

В 14:00 (по МСК) «армейцы» сыграют с «Картахеной», а в 17:00 проведут матч против «Мурсии».