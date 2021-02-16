Завтра ЦСКА сыграет два товарищеских матча на сборе в Кампоаморе

Пресс-служба ЦСКА в твиттере сообщает, что завтра московский клуб проведёт два контрольных матча на сборах в Кампоаморе.
В 14:00 (по МСК) «армейцы» сыграют с «Картахеной», а в 17:00 проведут матч против «Мурсии».
Расписание завтрашнего игрового дня в #Кампоамор2021🇪🇸! Обе трансляции — на Okko Спорт pic.twitter.com/1cNnSTvDm1— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 16, 2021
Удачи и только без травм. А то, что опять Мурсия будет, так из за пандемии других других ближе нет.
Удачи и только без травм. А то, что опять Мурсия будет, так из за пандемии других других ближе нет.