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Завтра ЦСКА сыграет два товарищеских матча на сборе в Кампоаморе

16 февраля 2021, 16:44

Пресс-служба ЦСКА в твиттере сообщает, что завтра московский клуб проведёт два контрольных матча на сборах в Кампоаморе.

В 14:00 (по МСК) «армейцы» сыграют с «Картахеной», а в 17:00 проведут матч против «Мурсии».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CSKA2012 (раскрыть)
16 февраля в 22:24
Это точно. А сейчас практически по два человека на каждое место. Кроме Игоря. Марио и Николы. Но зато на другие по три.
CSKA2012
CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 февраля в 22:07
Да уже не припомню когда такое изобилие игроков у нас было.
ATG
ATG
16 февраля в 20:31
    oFANATo
    oFANATo
    16 февраля в 19:11
    Последние два товарищеских матча на сборах.
    Скоро в Москву.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    16 февраля в 18:49
    С великим удовольствием буду смотреть обе игры. Может и двух новичков увидим, хотелось бы посмотреть на их игру, однако, это маловероятно.
    Удачи и только без травм. А то, что опять Мурсия будет, так из за пандемии других других ближе нет.
    RIR68
    RIR68 ответ makkie (раскрыть)
    16 февраля в 18:43
    отрабатываем новую формулу чемпионата России)))
    makkie
    makkie
    16 февраля в 18:05
    Мне кажется, или цска уже по третьему кругу с одними и теми же играет?)))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ CSKA2012 (раскрыть)
    16 февраля в 17:56
    Сейчас в составе ЦСКА ровно 20 человек реально претендуют на место в основе (не считая вратарей). Поэтому замены , если и будут , то минимальные, или кто то сыграет в обоих матчах по тайму.
    SHMEL
    SHMEL
    16 февраля в 17:42
    Ну и хорошо, лишними не будут спарринги.
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ shlomo (раскрыть)
    16 февраля в 17:42, ред.
    Чего гадать) сыиграют и посмотрим логику тренерского штаба ) может уровень соперников позволяет делать не 11 замен во втором тайме , а как в игре 3-4 замены.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    16 февраля в 17:37
    В Испании жёсткий карантин. Перемещение даже внутри страны затруднены. А поскольку кампоамор место уедигенное, то местных команд нет и приходится перебиваться тем, что есть
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    16 февраля в 17:19
    Задрала эта Мурсия,уже третья игра с ней,неужели нельзя найти более сильный клуб?!
    shlomo
    shlomo ответ cska1948 (раскрыть)
    16 февраля в 17:15
    Любой контрольный матч (как я думаю), это отработка каких то вариантов игры....ну сыграли один, прикинули кое что кое к чему , разобрали ситуевину, поставили задачи и играй второй матч .... и исправляй или нарабатывай....а так что, чтобы "не застоялись" что ли....
    Cat01
    Cat01
    16 февраля в 17:13
    Так стало модно проводить тест готовности
    shlomo
    shlomo ответ CSKA2012 (раскрыть)
    16 февраля в 17:13
    А что, разве на таких матчах на второй период нельзя выпустить других игроков....??? ....вот все бы и поиграли...
    cska1948
    cska1948 ответ shlomo (раскрыть)
    16 февраля в 17:02
    Бог его знает, что он там придумал! Но это уже не в первый раз.
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ shlomo (раскрыть)
    16 февраля в 16:59
    Два состава , две игры)) надо всем же дать возможность поиграть.
    shlomo
    shlomo
    16 февраля в 16:51
    А на хрена нужно 2 сразу играть????..или Витюша какую-то новую тактику придумал....???
    Ironigor
    Ironigor
    16 февраля в 16:49
    Лёгких побед и без травм !!!!!
    beefs
    beefs
    16 февраля в 16:48
    подготовка идет, пора возвращаться...
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