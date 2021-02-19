Форвард «Торино» Санабрия вылечился от коронавируса

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19 февраля 2021, 08:26

Нападающий «Торино» сообщил в социальных сетях, что получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Форвард перешел в туринский клуб в последние дни январского трансферного окна из «Бетиса». Сразу после трансфера он получил положительный результат на COVID-19 и не мог тренироваться со своими новыми товарищами по команде.

18 февраля Санабрия подтвердил в своем Instagram, что он выздоровел. Игрок должен пройти полный медицинский осмотр, прежде чем ему разрешат возобновить тренировки с «Торино».

Поэтому маловероятно, что Санабрия будет доступен для матча Серии А против «Кальяри» (19 февраля).