ГлавнаяНовости

«Рома» осталась с одним номинальным центральным защитником

19 февраля 2021, 07:46
БрагаЛоготип футбольный клуб Брага0 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Защитники «Ромы» Бриан Кристанте и Роджер Ибаньес получили травмы в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Браги» (2:0).

Оба игрока вряд ли успеют восстановиться к воскресной встрече с «Беневенто».

Ранее лазарет римлян пополнили Крис Смоллинг, Мараш Кумбулла и Давиде Сантон.

Отмечается, что Джанлука Манчини, скорее всего, будет единственным доступным центральным защитником для «Ромы». Поэтому «джаллоросси» придётся вернуть в состав Федерико Фасио, который не играл за столичный клуб с 10 декабря.

Все новости
Холанд получил повреждение в матче с «Баварией»
Сегодня, 22:53 ФотоКомментарии4
ОфициальноКокорин получил травму и не сыграет с «Пармой»
Сегодня, 17:08 Комментарии58
Зидан: «Азар может вернуться на поле на следующей неделе»
Сегодня, 15:43 Комментарии5
Кьеллини вернется на поле в матче против «Порту»
Сегодня, 14:39 Комментарии3
У Азара случился рецидив мышечной травмы
Вчера, 22:49 Комментарии15
ОфициальноМариано Диас получил мышечную травму
Вчера, 01:58 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
19 февраля в 08:30
Будут больше забивать и пропускать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 февраля в 08:16
Не позавидуешь Роме...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100