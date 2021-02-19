«Рома» осталась с одним номинальным центральным защитником

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19 февраля 2021, 07:46

Защитники «Ромы» Бриан Кристанте и Роджер Ибаньес получили травмы в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Браги» (2:0).

Оба игрока вряд ли успеют восстановиться к воскресной встрече с «Беневенто».

Ранее лазарет римлян пополнили Крис Смоллинг, Мараш Кумбулла и Давиде Сантон.

Отмечается, что Джанлука Манчини, скорее всего, будет единственным доступным центральным защитником для «Ромы». Поэтому «джаллоросси» придётся вернуть в состав Федерико Фасио, который не играл за столичный клуб с 10 декабря.