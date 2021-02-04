На арендной игле. «Ювентус» и другие клубы, которые с удовольствием живут взаймы

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сегодня, 15:00

Очередное подтверждение, что аренда — весьма популярный тип трансфера.

На днях мы рассказывали о «фабриках подкидышей» — клубах, которые смелее других прячут свои активы, отправляя футболистов в командировки. Сегодня поговорим о тех, кто берет на баланс временщиков, и не удивляйтесь, если некоторые клубы засветятся в обоих списках — одно другому ничуть не мешает!

Топ-10 клубов по общей стоимости футболистов, взятых в аренду

10 место. «Атлетико» (Испания) — 58 млн евро (2 игрока, средний возраст — 24)

Мчащиеся на всех парах к чемпионскому титулу в Ла Лиге «матрасники» опираются на футболистов, заключивших полноценные контракты с «Атлетико», но есть парочка исключений. В октябре «Арсенал» выкупил у «Атлетико» контракт Томаса Партея, а Лукас Торрейра проследовал в обратном направлении, чтобы Диего Симеоне мог поддерживать глубину состава на должном уровне. Уругваец в основном выходит на замены, решают в полузащите «индейцев» другие люди. Скорее всего, похожая участь, по крайней мере, в ближайшее время уготована и Муссе Дембеле, который арендован у «Лиона» зимой. Приглашение этого форварда стало реакцией на расторжение контракта с Диего Костой.

9 место. «Ницца» (Франция) — 62 млн евро (4 игрока, средний возраст — 22)

У «Ниццы» серьезные парни в гостях: Джефф Рен-Аделед из «Лиона», Рони Лопеш из «Севильи», а зимой подъехали защитники Виллиам Салиба из «Арсенала» и Жан-Клер Тодибо из «Барселоны». Серьезное усиление для середняка чемпионата Франции, все участники этого квартета претендует на место в стартовом составе.

8 место. «Рома» (Италия) — 63 млн евро (4 игрока, средний возраст — 21)

Римляне разослали по командировкам 19 своих футболистов, а четверых сами взяли в аренды. Борха Майораль не пригодился «Реалу», а в «Роме» претендует на место основного нападающего из-за конфликта между клубом и Эдином Джеко. В январе испанец забил уже 5 голов за «волков». Сложно представить «Рому» без Роджера Ибаньеса, который взят взаймы у «Аталанты», да и албанский защитник Мараш Кумбулла не остается без игровой практики. Зимой «Рома» пригласила из «Далласа» 19-летнего правого защитника Брайана Рейнольдса. С талантами юного американца нам только предстоит познакомиться.

7 место. «Дженоа» (Италия) — 63.1 млн евро (14 игроков, средний возраст — 24.1)

Половина одноклубников Элдора Шомуродова в «Дженоа» принадлежат другим клубам. Особенно выделяется четверка футболистов «Ювентуса» среди «грифонов»: Лука Пеллегрини, Маттиа Перин, Марко Пьяца, а теперь и Николо Ровелла, чей контракт «Старая Синьора» выкупила в зимнее окно, но оставила молодого полузащитника в «Дженоа». Также прикомандированы к итальянскому клубу такие известные футболисты, как Кевин Стротман («Марсель») и Давиде Дзаппакоста («Челси»).

6 место. ПСЖ (Франция) — 69 млн евро (3 игрока, средний возраст — 26)

ПСЖ в свое время забирал Килиана Мбаппе у «Монако» через годичную аренду — была такая необходимость ради формального соблюдения правил фейр-плей, так что даже богатые без стеснения берут взаймы. Сейчас в Париже выступают три футболиста, у которых действуют постоянные контракты с другими клубами: Алессандро Флоренци («Рома»), Данило Перейра («Порту») и Мойзе Кин («Эвертона»).

5 место. «Верона» (Италия) — 73.5 млн евро (13 игроков, средний возраст — 23.9)

У «Вероны» неплохо идут дела в Серии A: команда из города Ромео и Джульетты идет в верхней половине турнирной таблицы. Арендованные игроки играют не последние роли в успехах «желто-синих»: в частности, Федерико Димарко («Интер») провел на поле больше всего минут среди полевых игроков. Кроме того, Димарко наравне с Антонином Бараком («Удинезе») и Андреа Фавилли («Дженоа») входят в топ-4 лучших бомбардира «Вероны» в текущем сезоне. Вообще, арендованные футболисты общими усилиями забили 12 из 26 голов «мастифов» в Серии A.

3-4 место. «Милан» (Италия) — 80 млн евро (5 игроков, средний возраст — 22.2)

С осени за «Милан» играют Сандро Тонали («Брешиа»), Диего Далот («Манчестер Юнайтед») и Браим Диас («Реал»). В зимнее трансферное окно трио разрослось до квинтета: в красно-черные цвета облачались Фикайо Томори из «Челси» и Суалихо Мейте из «Торино». Все они — игроки ротации в команде Стефано Пиоли, каждый делает посильный вклад в лидерство «россонери» в Серии A.

3-4 место. «Арсенал» (Англия) — 80 млн евро (3 игрока, средний возраст — 24.7)

«Арсенал» влетел в топ-3 этого рейтинга по итогам зимнего трансферного окна, когда взял в аренду у «Реала» Мартина Эдегора, чья стоимость оценивается в 40 млн евро. Вообще, «Королевский клуб» из Мадрида — спонсор «канониров», ведь в Лондоне играет еще и Дани Себальос, который по-прежнему принадлежит «сливочным». Третий в этой компании — австралийский вратарь Мэтью Райан. Пришел зимой из «Брайтона», чтобы подстраховать Бернда Лено.

2 место. «Фулхэм» (Англия) — 83.5 млн евро (7 игроков, средний возраст — 24.6)

Предыдущий заход в АПЛ (сезон 2018/19) «Фулхэм» ознаменовал трансферными тратами, превысившими 100 миллионов евро, и это не помогло задержаться в элитном дивизионе. На этот раз «дачники» были в три раза скромнее, зато набрали футболистов на 80+ млн евро, причем почти все аренды оплачиваемые. 2.5 млн евро получил «Торино» за Ола Айна, 2.2 — «Саутгемптон» за Марио Лемина, в 2 обошелся Адемола Лукман из «РБ Лейпциг».

Пришлось заплатить миллион «Лиону» и за Йоаким Андерсена. Рубен Лофтус-Чик («Челси»), Альфонсо Ареоля ( ПСЖ ) и Джош Майя («Бордо») пришли под обязательства платить им зарплату. Скотт Паркер активно использует арендованных игроков в матчах, вот только результаты «Фулхэма» в Премьер-Лиге снова не радуют: «дачники» находятся в подвале вместе с «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Бромвичем», а отставание от ближайшего спасительного места составляет 8 очков.

1 место. «Ювентус» (Италия) — 123 млн евро (3 игрока, средний возраст — 24.3)

Всех этих футболистов «Ювентус» выкупит по окончании арендных соглашений, но на сегодняшний день именно у «Старой Синьоры» самый внушительный по суммарной стоимости пул прикомандированных: Альваро Мората («Атлетико», 50 млн евро), Федерико Кьеза («Фиорентина», 48 млн евро) и Уэстон МакКенни («Шальке», 25 млн евро).