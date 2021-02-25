ГлавнаяНовости

Леонардо: «Если у нас будет возможность, мы выкупим права на Моизе Кина»

25 февраля 2021, 22:43

Спортивный директор ПСЖ Леонардо рассказал, смогут ли парижане осуществить полноценный трансфер нападающего Моизе Кина. Сейчас футболист выступает за ПСЖ на правах аренды из «Эвертона».

Сегодня сложно определить его цену. Мы выбрали молодого игрока. Мы взяли его на год, потом посмотрим. «Эвертон» не хотел его терять. Он играет очень хорошо, он забивает.

Мы не могли сделать ничего, кроме аренды, и я думаю, что это уже хорошо, что мы смогли взять его на год. Если у нас будет возможность, мы осуществим полноценный трансфер, но сейчас очень сложно говорить, как всё получится.

Все новости
СлухиПСЖ опережает «Челси» в гонке за подписание Доннаруммы
Сегодня, 21:27 Комментарии1
Слухи«Тоттенхэм» готов подписать Рюдигера, если он не продлит контракт с «Челси»
Сегодня, 20:45 Комментарии4
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Рафинью
Сегодня, 19:22 Комментарии4
Слухи«Милан» заинтересован в трансфере нападающего «Штутгарта»
Сегодня, 15:15 Комментарии5
СлухиСтало известно, за сколько «Реал» готов продать Бэйла
Сегодня, 14:38 Комментарии10
СлухиАгент Салаха проведёт встречи с представителями «Реала» и «Барселоны»
Сегодня, 14:25 Комментарии19
Обсудить
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 февраля в 22:49
Надо бы подсуетиться...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100