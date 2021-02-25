Леонардо: «Если у нас будет возможность, мы выкупим права на Моизе Кина»

Спортивный директор ПСЖ Леонардо рассказал, смогут ли парижане осуществить полноценный трансфер нападающего . Сейчас футболист выступает за ПСЖ на правах аренды из «Эвертона».

Сегодня сложно определить его цену. Мы выбрали молодого игрока. Мы взяли его на год, потом посмотрим. «Эвертон» не хотел его терять. Он играет очень хорошо, он забивает.

Мы не могли сделать ничего, кроме аренды, и я думаю, что это уже хорошо, что мы смогли взять его на год. Если у нас будет возможность, мы осуществим полноценный трансфер, но сейчас очень сложно говорить, как всё получится.