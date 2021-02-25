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«Ливерпуль» продолжает интересоваться защитником «Торино» Бремером

25 февраля 2021, 16:05

«Ливерпуль» по-прежнему заинтересован в трансфере защитника «Торино» Глейсона Бремера.

Goal со ссылкой на Tuttosport сообщает, что «красные» готовы вернуться к работе над трансфером 23-летнего футболиста, несмотря на то, что клубу удалось приобрести защитников на замену травмированным Вирджилу ван Дейку, Фабиньо и Джо Гомесу.

В минувшее трансферное окно «Ливерпуль» подписал Озана Кабака из «Шальке» и Бена Дэвиса из «Престона», но, как отмечает источник, в клубе до сих пор заинтересованы в Бремере.

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ЮЗИК
ЮЗИК
25 февраля в 18:05
Хорошие защитники нам надо
sv_1969
sv_1969
25 февраля в 16:06
У них с защитой бЯда
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