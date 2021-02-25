«Ливерпуль» продолжает интересоваться защитником «Торино» Бремером

1614258318

25 февраля 2021, 16:05

«Ливерпуль» по-прежнему заинтересован в трансфере защитника «Торино» .

Goal со ссылкой на Tuttosport сообщает, что «красные» готовы вернуться к работе над трансфером 23-летнего футболиста, несмотря на то, что клубу удалось приобрести защитников на замену травмированным Вирджилу ван Дейку, Фабиньо и Джо Гомесу.

В минувшее трансферное окно «Ливерпуль» подписал Озана Кабака из «Шальке» и Бена Дэвиса из «Престона», но, как отмечает источник, в клубе до сих пор заинтересованы в Бремере.