МЮ не проигрывает в гостях в АПЛ 20 матчей подряд

МЮ сыграл вничью с «Челси» (0:0) в 26-м туре чемпионата Англии.

Таким образом, «красные дьяволы» продлили беспроигрышную серию на выезде в данном турнире до 20 матчей – это пятый подобный случай в истории АПЛ («Челси», «Ливерпуль» и дважды «Арсенал»).

Рекорд принадлежит «канонирам» — 27 матчей подряд без поражений на выезде (апрель 2003 – сентябрь 2004).

📊 Man Utd’s unbeaten away run extends to 20 PL games — 5th time a team has gone 20+ away PL matches without defeat



27 Arsenal, Apr 2003 — Sep 2004

23 Arsenal, Aug 2001 — Sep 2002

21 Liverpool, Jan 2019 — Feb 2020

20 Chelsea, Dec 2007 — Dec 2008

20 Man Utd, Feb 2020 — pic.twitter.com/62QrCT96pX