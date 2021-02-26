Ни один клуб Бундеслиги не вышел в 1/8 финала ЛЕ впервые с сезона-2013/14

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26 февраля 2021, 10:32

«Байер» и «Хоффенхайм» вылетели из Лиги Европы по итогам матчей 1/16 финала.

Таким образом, ни один немецкий клуб не вышел в 1/8 финала турнира во второй раз в истории. Впервые это случилось в сезоне-2013/14.