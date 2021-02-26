Ни один клуб Бундеслиги не вышел в 1/8 финала ЛЕ впервые с сезона-2013/14

«Байер» и «Хоффенхайм» вылетели из Лиги Европы по итогам матчей 1/16 финала.
Таким образом, ни один немецкий клуб не вышел в 1/8 финала турнира во второй раз в истории. Впервые это случилось в сезоне-2013/14.
«Байер» и «Хоффенхайм» вылетели из Лиги Европы по итогам матчей 1/16 финала.
Таким образом, ни один немецкий клуб не вышел в 1/8 финала турнира во второй раз в истории. Впервые это случилось в сезоне-2013/14.
"Шальке 04"-1996/1997, это крайний раз, когда команда Бундеслиги выигрывала ЛЕ, этот факт говорит о том, что ЛЕ для команд из Германии - "вторична". Поэтому, тот факт, что команды из Германии не вышли из 1/8 ЛЕ, вряд ли, расстроит эти команды и их болельщиков...
"Шальке 04"-1996/1997, это крайний раз, когда команда Бундеслиги выигрывала ЛЕ, этот факт говорит о том, что ЛЕ для команд из Германии - "вторична". Поэтому, тот факт, что команды из Германии не вышли из 1/8 ЛЕ, вряд ли, расстроит эти команды и их болельщиков...
КОВИД влияет на футбол, кому в худшую сторону, а кому и в плюс идёт...
КОВИД влияет на футбол, кому в худшую сторону, а кому и в плюс идёт...