ГлавнаяНовости

Ни один клуб Бундеслиги не вышел в 1/8 финала ЛЕ впервые с сезона-2013/14

26 февраля 2021, 10:32

«Байер» и «Хоффенхайм» вылетели из Лиги Европы по итогам матчей 1/16 финала.

Таким образом, ни один немецкий клуб не вышел в 1/8 финала турнира во второй раз в истории. Впервые это случилось в сезоне-2013/14.

Все новости
«Боруссия» М проиграла 5 матчей подряд после объявления об уходе Розе
Сегодня, 19:39 Комментарии5
Гайч забил дебютный гол за «Беневенто» в первом матче в стартовом составе
Сегодня, 18:42 Комментарии18
У Гризманна 9 ассистов в 2021 году — лучший результат среди игроков Ла Лиги
04 марта ФотоКомментарии7
«Зенит» вне конкуренции, «Спартак» на уровне «Сочи». 5 самых результативных команд РПЛ
03 мартаАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии7
Роналду забивает не менее 20 голов в чемпионате 12 сезонов подряд
03 марта Комментарии7
ОфициальноМатч против «Специи» стал юбилейным для Роналду
03 марта Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ozabot
Ozabot
26 февраля в 19:35
Это просто говорит о сильной разнице команд внутри Бундеслиги. Есть очень плохие, есть очень хорошие, а среднего уровня команд нет.
DXTK
DXTK
26 февраля в 13:48
А вот видите сейчас расскажут, немцы не вышли а вы что то от краснодара хотите
Dirty_Harry
Dirty_Harry
26 февраля в 12:39
Ну у немцев Бавария есть и БД хоть и неровно выступает, у нас одно слово Зенит
STVA 1
STVA 1 ответ BDA8181 (раскрыть)
26 февраля в 11:41
Ага... Я сначала за датчан подумал.
ДСА
ДСА
26 февраля в 11:15
Зато в Лиге Чемпионов все неплохо.
Ironigor
Ironigor
26 февраля в 11:01
Achtung Achtung Achtung !!! Люди , - мы не одни такие !!! Немцы поддержали нас в трудную для страны минуту !!! Респект и уважуха за солидарность!!!!!
Q-J-G
Q-J-G
26 февраля в 11:00
Для Германии в приоритете Бундеслига, Лига чемпионов, в Лиге Европы команды из Германии особо никогда и "не напрягались" Об этом говорит и тот факт, когда и сколько раз команды из Германии выигрывали ЛЕ, даже тогда, когда проходили стадию 1/8 ЛЕ. Так вот:
"Шальке 04"-1996/1997, это крайний раз, когда команда Бундеслиги выигрывала ЛЕ, этот факт говорит о том, что ЛЕ для команд из Германии - "вторична". Поэтому, тот факт, что команды из Германии не вышли из 1/8 ЛЕ, вряд ли, расстроит эти команды и их болельщиков...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 февраля в 10:53
Ну вот, а мы за наших пешеходов с тросточками переживаем ;)
КОВИД влияет на футбол, кому в худшую сторону, а кому и в плюс идёт...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 февраля в 10:50
Бывает, зато с немецкими клубами в Лиге Чемпионов все более-менее выглядит, по крайней мере у Боруссии и у Баварии. У Байера спад, а "Хофф" неровно играет, да и просто похоже не повезло. Нашим бы клубам теперь раз в 7 лет хотя бы до 1/8 дойти.
Василий 50
Василий 50
26 февраля в 10:49
Они особо не парятся
David Young
David Young
26 февраля в 10:46
Плохой результат для немецкого футбола.
Остапчук 67
Остапчук 67
26 февраля в 10:44
Даже у них проблемы
BDA8181
BDA8181 ответ STVA 1 (раскрыть)
26 февраля в 10:43
Мольде , точно Норвеги)))
STVA 1
STVA 1 ответ BDA8181 (раскрыть)
26 февраля в 10:40
Норвегия вроде и Швейцария
BDA8181
BDA8181
26 февраля в 10:38
Вообще конечно это удивительно что оба вылетели. Я думал что Шведов и Швейцарцев должны были проходить спокойно. Наверное тем и замечателен футбол своей не предсказуюмостью.
beefs
beefs
26 февраля в 10:35
правильно, равняйтесь на Россию...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 февраля в 10:33
7 лет,когда то это должно было случится
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100