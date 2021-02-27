Гвардиола одержал 500-ю победу в тренерской карьере

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27 февраля 2021, 17:49

В 26-м туре АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» (2:1).

Для главного тренера «Сити» эта победа стала 500-й во всех турнирах в тренерской карьере у руля команд высших дивизионов.

С «Ман Сити» Хосеп одержал 200 побед, 179 – с «Барселоной» и 121 – с «Баварией».