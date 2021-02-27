Гвардиола одержал 500-ю победу в тренерской карьере

В 26-м туре АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» (2:1).
Для главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы эта победа стала 500-й во всех турнирах в тренерской карьере у руля команд высших дивизионов.
С «Ман Сити» Хосеп одержал 200 побед, 179 – с «Барселоной» и 121 – с «Баварией».
Очередная четырнадцатая победа подряд в Премьер-Лиге, которая ещё "на один шаг" приблизила команду Х.Гвардиолы к званию чемпиона Англии по футболу сезона 2020/2021.
Разница между первым и вторым местом увеличивается, и сейчас составляет 13 очков, и это при том, что команда "Манчестер Сити" имеет одну игру в запасе! В футболе бывает всё, но шансы МС на то, что команда будет чемпионом Премьер-Лиги, очень большие, и с очередным туром в АПЛ эти шансы всё увеличиваются.
Игра и результаты в АПЛ команды Х.Гвардиолы дают большой повод надеяться на то, что команда МС является одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.
Очередная четырнадцатая победа подряд в Премьер-Лиге, которая ещё "на один шаг" приблизила команду Х.Гвардиолы к званию чемпиона Англии по футболу сезона 2020/2021.
Разница между первым и вторым местом увеличивается, и сейчас составляет 13 очков, и это при том, что команда "Манчестер Сити" имеет одну игру в запасе! В футболе бывает всё, но шансы МС на то, что команда будет чемпионом Премьер-Лиги, очень большие, и с очередным туром в АПЛ эти шансы всё увеличиваются.
Игра и результаты в АПЛ команды Х.Гвардиолы дают большой повод надеяться на то, что команда МС является одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.