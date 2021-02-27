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Гвардиола одержал 500-ю победу в тренерской карьере

27 февраля 2021, 17:49
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

В 26-м туре АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» (2:1).

Для главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы эта победа стала 500-й во всех турнирах в тренерской карьере у руля команд высших дивизионов.

С «Ман Сити» Хосеп одержал 200 побед, 179 – с «Барселоной» и 121 – с «Баварией».

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Igo0rek
Igo0rek
27 февраля в 19:41
Один из лучших за всю историю
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
27 февраля в 19:25
топовый тренер, как и Клопп
Q-J-G
Q-J-G
27 февраля в 18:21
Отличный результат для тренера в возрасте 50-ти лет!

Очередная четырнадцатая победа подряд в Премьер-Лиге, которая ещё "на один шаг" приблизила команду Х.Гвардиолы к званию чемпиона Англии по футболу сезона 2020/2021.
Разница между первым и вторым местом увеличивается, и сейчас составляет 13 очков, и это при том, что команда "Манчестер Сити" имеет одну игру в запасе! В футболе бывает всё, но шансы МС на то, что команда будет чемпионом Премьер-Лиги, очень большие, и с очередным туром в АПЛ эти шансы всё увеличиваются.

Игра и результаты в АПЛ команды Х.Гвардиолы дают большой повод надеяться на то, что команда МС является одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.
ДАША Д
ДАША Д
27 февраля в 18:16
Попробовал бы он с Фулхэмом столько побед набрать.
shlomo
shlomo
27 февраля в 18:01
Ну да....что уж там...конечно я Пепа поздравляю.... но вот если бы он эти 500 одержал бы условно, так сказать с "Эйбаром", "Гертой" и "Ньюкаслом", то это был бы фурор...я не спорю, что у него огромные требования к своим футболистам и техническому персоналу, порой даже завышенные....хочется выделить, что одна из главных особенностей Гвардиолы он покупает только то, что ему действительно нужно (а учитывая что все клубы в которых он был тренером не бедного класса, то....) и клубы в свою очередь не подсовывали ему свои желания....но.... у испанца, несмотря на все его видимые плюсы, достаточно много и отрицательных качеств (он довольно прямолинеен, что абсолютно в каждой его команде перерастает в скандал с кем-то из лидеров или знаковых личностей...)...но, пока его философия работает.....
STVA 1
STVA 1
27 февраля в 17:59
Думаю и 1000 одержит!
волгодон 2
волгодон 2
27 февраля в 17:53
Еще столько же впереди.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 февраля в 17:52
С юбилеем Хосепа!
ilyafrom
ilyafrom
27 февраля в 17:50
Учитывая его возраст, это хороший результат
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 февраля в 17:50
Очень рад за него...
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