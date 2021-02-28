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Льорис провел 100-й сухой матч в АПЛ

28 февраля 2021, 20:47
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

«Тоттенхэм» разгромил «Бернли» в матче 26-го тура АПЛ со счетом 4:0.

Для голкипера «шпор» Уго Льориса это сотая сухая игра в АПЛ из 285 сыгранных в лиге, по этому показателю он является лучшим вратарем в истории «Тоттенхэма».

Помимо этого, Льорис занимает 16-ю строчку в списке вратарей АПЛ с сотней матчей на ноль, а также числится на восьмом месте в лиге по числу сухих матчей в одном клубе.

Рекордсменом по вышеперечисленным показателям является бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех – на его счету 202 сухих матча в АПЛ, из них 162 – за «Челси».

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cool4back
cool4back
28 февраля в 22:10
Льорис в подмётки Чеху не годится
1bear
1bear
28 февраля в 20:59
..рекорд Чеха точно устоит !!!
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