Льорис провел 100-й сухой матч в АПЛ

«Тоттенхэм» разгромил «Бернли» в матче 26-го тура АПЛ со счетом 4:0.
Для голкипера «шпор» Уго Льориса это сотая сухая игра в АПЛ из 285 сыгранных в лиге, по этому показателю он является лучшим вратарем в истории «Тоттенхэма».
Помимо этого, Льорис занимает 16-ю строчку в списке вратарей АПЛ с сотней матчей на ноль, а также числится на восьмом месте в лиге по числу сухих матчей в одном клубе.
Рекордсменом по вышеперечисленным показателям является бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех – на его счету 202 сухих матча в АПЛ, из них 162 – за «Челси».