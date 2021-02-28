Льорис провел 100-й сухой матч в АПЛ

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28 февраля 2021, 20:47

«Тоттенхэм» разгромил «Бернли» в матче 26-го тура АПЛ со счетом 4:0.

Для голкипера «шпор» это сотая сухая игра в АПЛ из 285 сыгранных в лиге, по этому показателю он является лучшим вратарем в истории «Тоттенхэма».

Помимо этого, Льорис занимает 16-ю строчку в списке вратарей АПЛ с сотней матчей на ноль, а также числится на восьмом месте в лиге по числу сухих матчей в одном клубе.