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Три клуба АПЛ заинтересованы в приобретении форварда «Селтика»

02 марта 2021, 11:45

«Лестер», «Арсенал» и «Астон Вилла» претендуют на подписание нападающего «Селтика» Одсонна Эдуара, сообщает Goal со ссылкой на The Mercury.

По информации источника, все три клуба АПЛ изучают возможность трансфера 23-летнего форварда в летнее окно. Контракт Эдуара с «Селтиком» истекает летом 2022 года.

Одсонн забил 20 голов в 32 матчах во всех турнирах за «Селтик» в нынешнем сезоне.

В январе сообщалось, что Эдуар сменил агента.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
02 марта в 11:57
Парню 16 января исполнилось 23 года. Выпускник академии ПСЖ. Перед заключением полноценного контракта с Селтиком , побывал в аренде в Тулузе и в том же Селтике!
Играл за различные возраста молодёжек Франции , но самого большого успеха добился в 2015 году в составе сборной до 17 лет, когда выиграл чемпионат Европы среди юношей, а также был признан самым ценным игроком, получил «Золотой мяч» и «Золотую бутсу» данного турнира.
STVA 1
STVA 1
02 марта в 11:51
Видать неплох)
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