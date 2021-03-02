Три клуба АПЛ заинтересованы в приобретении форварда «Селтика»

«Лестер», «Арсенал» и «Астон Вилла» претендуют на подписание нападающего «Селтика» Одсонна Эдуара, сообщает Goal со ссылкой на The Mercury.
По информации источника, все три клуба АПЛ изучают возможность трансфера 23-летнего форварда в летнее окно. Контракт Эдуара с «Селтиком» истекает летом 2022 года.
Одсонн забил 20 голов в 32 матчах во всех турнирах за «Селтик» в нынешнем сезоне.
В январе сообщалось, что Эдуар сменил агента.
Играл за различные возраста молодёжек Франции , но самого большого успеха добился в 2015 году в составе сборной до 17 лет, когда выиграл чемпионат Европы среди юношей, а также был признан самым ценным игроком, получил «Золотой мяч» и «Золотую бутсу» данного турнира.
Играл за различные возраста молодёжек Франции , но самого большого успеха добился в 2015 году в составе сборной до 17 лет, когда выиграл чемпионат Европы среди юношей, а также был признан самым ценным игроком, получил «Золотой мяч» и «Золотую бутсу» данного турнира.