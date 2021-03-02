Три клуба АПЛ заинтересованы в приобретении форварда «Селтика»

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02 марта 2021, 11:45

«Лестер», «Арсенал» и «Астон Вилла» претендуют на подписание нападающего «Селтика» , сообщает Goal со ссылкой на The Mercury.

По информации источника, все три клуба АПЛ изучают возможность трансфера 23-летнего форварда в летнее окно. Контракт Эдуара с «Селтиком» истекает летом 2022 года.

Одсонн забил 20 голов в 32 матчах во всех турнирах за «Селтик» в нынешнем сезоне.

В январе сообщалось, что Эдуар сменил агента.