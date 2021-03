Пресс-служба «Уотфорда» сообщает, что клуб подписал контракт с полузащитником .

Соглашение с 35-летним экс-футболистом «Вест Хэма» рассчитано до конца нынешнего сезона.

✍️ We are pleased to announce the signing of experienced Colombia international @carlossanchez6.



Welcome to the family, Carlos 🇨🇴 @_AFEX