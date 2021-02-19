«Барселона» получила 5 млн евро за переход Суареса в «Атлетико»

Стали известны детали трансфера нападающего Луиса Суареса из «Барселоны» в «Атлетико».
Как сообщается, мадридский клуб заплатил «сине-гранатовым» 5 млн евро за переход уругвайца. Ещё 6 млн евро «Барселона» должна получить в качестве бонусов. 2 млн евро каталонский клуб получит, если Суарес проведёт 20 официальных матчей за «Атлетико» (форвард уже провёл 23 игры). Ещё 2 млн евро «Барселоне» будут выплачены, если «матрасники» обыграют «Челси» и пройдут в 1/4 финала Лиги чемпионов. Оставшиеся 2 млн евро бонусов будут зависеть от результатов Суареса в следующем сезона. Если уругваец покинет «Атлетико» после этого сезона, 2 млн евро будут выплачены автоматически.
Отмечается, что фактически каталонский клуб не получит этих денег. Они будут вычтены из задолженности «Барселоны» по трансферу Антуана Гризманна, который состоялся летом 2019 года, потому что «сине-гранатовые» всё ещё продолжают расплачиваться за переход французского форварда.
Назвать переходом то, как "выдавили" Л.Суареса... Вопреки его желанию...
Назвать переходом то, как "выдавили" Л.Суареса... Вопреки его желанию...
А чисто по человечески за Суареса рад, показывает себя во всей красе, еще и чемпионство может оформить в Ла Лиге
А чисто по человечески за Суареса рад, показывает себя во всей красе, еще и чемпионство может оформить в Ла Лиге