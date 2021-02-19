«Барселона» получила 5 млн евро за переход Суареса в «Атлетико»

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19 февраля 2021, 20:15

Стали известны детали трансфера нападающего из «Барселоны» в «Атлетико».

Как сообщается, мадридский клуб заплатил «сине-гранатовым» 5 млн евро за переход уругвайца. Ещё 6 млн евро «Барселона» должна получить в качестве бонусов. 2 млн евро каталонский клуб получит, если Суарес проведёт 20 официальных матчей за «Атлетико» (форвард уже провёл 23 игры). Ещё 2 млн евро «Барселоне» будут выплачены, если «матрасники» обыграют «Челси» и пройдут в 1/4 финала Лиги чемпионов. Оставшиеся 2 млн евро бонусов будут зависеть от результатов Суареса в следующем сезона. Если уругваец покинет «Атлетико» после этого сезона, 2 млн евро будут выплачены автоматически.

Отмечается, что фактически каталонский клуб не получит этих денег. Они будут вычтены из задолженности «Барселоны» по трансферу , который состоялся летом 2019 года, потому что «сине-гранатовые» всё ещё продолжают расплачиваться за переход французского форварда.