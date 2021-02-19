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«Барселона» получила 5 млн евро за переход Суареса в «Атлетико»

19 февраля 2021, 20:15

Стали известны детали трансфера нападающего Луиса Суареса из «Барселоны» в «Атлетико».

Как сообщается, мадридский клуб заплатил «сине-гранатовым» 5 млн евро за переход уругвайца. Ещё 6 млн евро «Барселона» должна получить в качестве бонусов. 2 млн евро каталонский клуб получит, если Суарес проведёт 20 официальных матчей за «Атлетико» (форвард уже провёл 23 игры). Ещё 2 млн евро «Барселоне» будут выплачены, если «матрасники» обыграют «Челси» и пройдут в 1/4 финала Лиги чемпионов. Оставшиеся 2 млн евро бонусов будут зависеть от результатов Суареса в следующем сезона. Если уругваец покинет «Атлетико» после этого сезона, 2 млн евро будут выплачены автоматически.

Отмечается, что фактически каталонский клуб не получит этих денег. Они будут вычтены из задолженности «Барселоны» по трансферу Антуана Гризманна, который состоялся летом 2019 года, потому что «сине-гранатовые» всё ещё продолжают расплачиваться за переход французского форварда.

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora
20 февраля в 10:08
Гному на леденцы
Мessi 10
Мessi 10
19 февраля в 23:42
Отличный бизнес)) бизнес «по Бартомеуски»
andrefino13
andrefino13
19 февраля в 23:38
Барса сейчас напоминает Спартак, только бани не хватает, дальше продолжать не буду, а то бывшие себя рядом с Месси поставят, или болелы.)))
scarp
scarp
19 февраля в 22:08
Ну а чо, 20 старушек - рупь.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 21:38
Там прям математика какаято!
Правдин Семён
Правдин Семён
19 февраля в 21:36
Лучше бы они не брали Гризманна и не отдавали Суареса. Вот это был бы бонус! Оставить Ракитича-не брать Коутиньо;оставить Видаля-не брать Де Йонга. И всё, Барса в плюсе и в топе,а так -в минусе и в ..опе. Но кто же знал?)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
19 февраля в 21:17
ещё 200 млн Барса получит,если Месси выиграет ЛЧ.
sv_1969
sv_1969
19 февраля в 21:16
Получите распишитесь)))
Сантус
Сантус
19 февраля в 20:58
А теперь давайте сравним КПД данного обмена....:)
dzvinka
dzvinka
19 февраля в 20:56, ред.
2 ляма - это месси с батей кофе попить, даже на хамон к пиву не хватит... копейки.
Q-J-G
Q-J-G
19 февраля в 20:56
«Барселона» получила 5 млн евро за переход Суареса в «Атлетико»

Назвать переходом то, как "выдавили" Л.Суареса... Вопреки его желанию...
League1
League1
19 февраля в 20:39
Главное, что все довольны. Особенно барселона, которая сумела таки удержать своего распиаренного бездаря.
Cympak-05
Cympak-05 ответ A.S.A (раскрыть)
19 февраля в 20:36
Но в Барсе он бы не показал такой результат. В Барсе он бегал с жиром. Да был не менее эффективен чем Бензема даже с лишним весом. Но такую результативность не выдал бы.
A.S.A
A.S.A
19 февраля в 20:31
Лучше бы оставили его у себя, толку и пользы было бы намного больше.
А чисто по человечески за Суареса рад, показывает себя во всей красе, еще и чемпионство может оформить в Ла Лиге
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 февраля в 20:24
Ушёл то он бесплатно. Это просто бонусы "СПАСИБО" от Атлетико за чемпионство в сезоне 20/21
Cat01
Cat01
19 февраля в 20:23
Можно искать новых игроков
particular
particular
19 февраля в 20:22
Барса, в лице своего руководства, получила заслуженную оплеуху в виде голов и блестящей игры Луиса, которого бездарно списали и выдавили...
d_fincher
d_fincher
19 февраля в 20:19
    shlomo
    shlomo
    19 февраля в 20:17
    Офигенная подачка.....БРАВО!!!!
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