Эриксен: «Прошлый сезон был для меня самым тяжелым в карьере»

Полузащитник «Интера» рассказал о своей адаптации в Италии.

Прошлый сезон был для меня самым тяжелым в карьере. Постоянные взлеты и падения. Сейчас уже все в порядке. Я не хотел уходить из «Интера», хотел бороться за место в составе, и это желание остается со мной сейчас.

Я был уверен, что воспользуюсь своим шансом, если получу его. Было трудно в психологическом плане. Я перешел в «Интер», чтобы играть в футбол, а когда ты не играешь, то это сильно надоедает. Вне поля все было прекрасно. С тех пор я многое понял, немного выучил итальянский язык, чтобы лучше понимать требования тренера.