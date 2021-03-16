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Эриксен: «Прошлый сезон был для меня самым тяжелым в карьере»

сегодня, 16:43

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен рассказал о своей адаптации в Италии.

Прошлый сезон был для меня самым тяжелым в карьере. Постоянные взлеты и падения. Сейчас уже все в порядке. Я не хотел уходить из «Интера», хотел бороться за место в составе, и это желание остается со мной сейчас.

Я был уверен, что воспользуюсь своим шансом, если получу его. Было трудно в психологическом плане. Я перешел в «Интер», чтобы играть в футбол, а когда ты не играешь, то это сильно надоедает. Вне поля все было прекрасно. С тех пор я многое понял, немного выучил итальянский язык, чтобы лучше понимать требования тренера.

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Все комментарии
asraeil
asraeil
сегодня в 17:25
Все правильно...если хочешь играть а не отбывать номер, то нужно работать как над собой в психологическом, физическом и игровом плане.... и это все окупиться ...а если все пустить на волю случая, то так и будет....хорошо что Кристиан все это понял и дай Бог тебе удачи в твоей футбольной карьере!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:10
Адаптация в новом клубе у всех проходит по разному. Кому то сразу удается влиться в основу кому то необходимо гораздо больше времени. Но и очень важно - это попасть к своему тренеру, в свою команду. Эриксену сразу вписаться не удалось, хотя всем известно , что игрок он достаточно качественный. Сейчас вроде как дела его пошли на лад. В то же время витают слухи , что он летом может покинуть Интер.
Только лето нам даст ответ где будет играть Кристиан.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:58
В Италии трудно адаптироваться.
beefs
beefs
сегодня в 16:48
так это везде так...
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