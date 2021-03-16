Эриксен: «Прошлый сезон был для меня самым тяжелым в карьере»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен рассказал о своей адаптации в Италии.
Прошлый сезон был для меня самым тяжелым в карьере. Постоянные взлеты и падения. Сейчас уже все в порядке. Я не хотел уходить из «Интера», хотел бороться за место в составе, и это желание остается со мной сейчас.
Я был уверен, что воспользуюсь своим шансом, если получу его. Было трудно в психологическом плане. Я перешел в «Интер», чтобы играть в футбол, а когда ты не играешь, то это сильно надоедает. Вне поля все было прекрасно. С тех пор я многое понял, немного выучил итальянский язык, чтобы лучше понимать требования тренера.
Только лето нам даст ответ где будет играть Кристиан.
Всем здоровья.
Только лето нам даст ответ где будет играть Кристиан.
Всем здоровья.