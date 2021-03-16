Зинченко: «У нас фантастическая команда»

Защитник «Манчестер Сити» рассуждает о предстоящем матче против гладбахской «Боруссии» в Лиге чемпионов.

У «Боруссии» хороший состав. Наш соперник уже показал, на что способен в еврокубках. Нужно подготовиться к игре оптимальным образом и быть готовыми ко всему.

Я вижу голодные до побед глаза в нашей раздевалке. Каждый из нас мечтает о завоевании новых титулов. Это и есть наша задача.

«Бавария» в прошлом сезоне доказала, что можно выиграть все титулы в сезоне. Думаю, что всё реально. У нас фантастическая команда, в которой собраны лучшие игроки планеты. Можем ли мы завоевать все трофеи в этом сезоне? Почему бы и нет?