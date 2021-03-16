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Зинченко: «У нас фантастическая команда»

сегодня, 14:36
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)Боруссия23:00 Не начался

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассуждает о предстоящем матче против гладбахской «Боруссии» в Лиге чемпионов.

У «Боруссии» хороший состав. Наш соперник уже показал, на что способен в еврокубках. Нужно подготовиться к игре оптимальным образом и быть готовыми ко всему.

Я вижу голодные до побед глаза в нашей раздевалке. Каждый из нас мечтает о завоевании новых титулов. Это и есть наша задача.

«Бавария» в прошлом сезоне доказала, что можно выиграть все титулы в сезоне. Думаю, что всё реально. У нас фантастическая команда, в которой собраны лучшие игроки планеты. Можем ли мы завоевать все трофеи в этом сезоне? Почему бы и нет?

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Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 16:12
"не идешь в ногу со временем, не имеешь представления о нашем времени и футболе". Мы на "ты" не переходили. а насчет "в ногу со временем" и "перемен" что ответить вам. Отвечу по-философски.
allemz
allemz ответ Василий Корнечук (раскрыть)
сегодня в 16:00, ред.
Это означает, что ты не идешь в ногу со временем и не имеешь ни малейшего представления об экономической машине нашего времени и о футболе, раз уж зацикливаешься на первом аспекте. Впрочем, как тип что ниже отписался.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
сегодня в 15:38
Зинченко хороший футболист. Не спорю, что Манчестер хороший клуб, но я за более менее равные возможности в финансах и не только.
Vasilich-74
Vasilich-74
сегодня в 14:59
Мешок у вас фантастический, а не команда - бесконечные нефтяные деньги, бесконечная скамейка и мафия в УЕФА, которая от банов отмаливает.
allemz
allemz
сегодня в 14:55
Лучшие игроки планеты так-то в Баварии играют)) Зина лучше бы вместо вьюшек, над привозами поработал, языком только чешет, тоже мне лучший игрок планеты.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:50
У МС действительно команда высочайшего уровня. Вот только сам Саша пока не сильно впечатляет. Хотелось бы чтоб парень стал игроком основы, пока же он только игрок ротации. Но для многих и это положение дел сродню полному счастью. Видно Сашу все вполне устраивает. Очередной трофей на подходе.
Ну , а сегодня у гостей шансы мизерны. Только что то невероятное не позволит МС пройти дальше.
Всем здоровья.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:38
Просто соперник попался с откровенным спадом в игре.
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