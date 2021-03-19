Моуриньо поздравил игроков «Динамо» Загреб с выходом в 1/4 финала ЛЕ

Загребское «Динамо» обыграло «Тоттенхэм» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, выйдя в следующий раунд соревнования по сумме двух встреч.
Главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо после матча зашёл в раздевалку «Динамо», поаплодировал игрокам и поздравил их с победой.
Just moments after defeat. Class from José Mourinho 👏#UELpic.twitter.com/tDUldyiPYs— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 18, 2021
PS Загреб остался без тренера, а игроки и вышли биться за команду за тренера для болелов......... абсолютно заслуженная победа.
ТТх сам в лЧ Аякс прошел таким же способом за тайм отыграл три гола...... так что мяч круглый, а это футбол.
PS Загреб остался без тренера, а игроки и вышли биться за команду за тренера для болелов......... абсолютно заслуженная победа.
ТТх сам в лЧ Аякс прошел таким же способом за тайм отыграл три гола...... так что мяч круглый, а это футбол.
А Мауриньо респект за то, что нашел в себе силы и проявил уважение к сопернику, который к тому же остался без тренера.
К любому сопернику надо относиться уважительно.
Всем здоровья.
А Мауриньо респект за то, что нашел в себе силы и проявил уважение к сопернику, который к тому же остался без тренера.
К любому сопернику надо относиться уважительно.
Всем здоровья.