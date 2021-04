Моуриньо поздравил игроков «Динамо» Загреб с выходом в 1/4 финала ЛЕ

Загребское «Динамо» обыграло «Тоттенхэм» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, выйдя в следующий раунд соревнования по сумме двух встреч.

Главный тренер «шпор» после матча зашёл в раздевалку «Динамо», поаплодировал игрокам и поздравил их с победой.