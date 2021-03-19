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Моуриньо поздравил игроков «Динамо» Загреб с выходом в 1/4 финала ЛЕ

19 марта 2021, 11:17
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)3 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмЗакончился в доп. время

Загребское «Динамо» обыграло «Тоттенхэм» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, выйдя в следующий раунд соревнования по сумме двух встреч.

Главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо после матча зашёл в раздевалку «Динамо», поаплодировал игрокам и поздравил их с победой.

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Все комментарии
Pervomaez
Pervomaez ответ Leha-ha50 (раскрыть)
19 марта в 15:02
Кто внимательно следил за новостями Маур после первой игры сказал что мало забили и его это настораживает как чувствовал команда его очень подвела так играть нельзя, они ментально очень слабые, и почетино ни чего не смог сними сделать здесь этих бревен не один тренер не спасёт
Ironigor
Ironigor
19 марта в 12:58
А вот за этот поступок, - Уважуха !!!
viv
viv ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
19 марта в 12:27
Физрук в группе ЛЧ набрал 1 очко с Брюгге, Лацио, Дортмундом.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
19 марта в 12:16
Благородный поступок.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 марта в 11:56
Физруку только это и остаётся...
Leha-ha50
Leha-ha50
19 марта в 11:43
Тренер важен , но играют то футболисты. На Жозе в концовке дополнительного времени беэ жалости смотреть было нельзя. Его "цыплята" проигрывали казалось бы выигранную игру. Похоже , что шпоры еще до матча уверовали в победу, а после нулевого первого тайма эта вера усилилась. А Динамо вышло как на последний бой , и три красивейших гола Оршича принесли заслуженную победу Динамо.
А Мауриньо респект за то, что нашел в себе силы и проявил уважение к сопернику, который к тому же остался без тренера.
К любому сопернику надо относиться уважительно.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
19 марта в 11:42
А ничего больше ни оставалось делать.
STVA 1
STVA 1
19 марта в 11:30
Молодец.. Глядь и неустойку быстрее выплатят
DXTK
DXTK
19 марта в 11:28
Моуриньо сам нечто подобное творил и испытывал.....когда Интером Барселону Гвардиолы остановил в 10 году..........

PS Загреб остался без тренера, а игроки и вышли биться за команду за тренера для болелов......... абсолютно заслуженная победа.

ТТх сам в лЧ Аякс прошел таким же способом за тайм отыграл три гола...... так что мяч круглый, а это футбол.
asraeil
asraeil
19 марта в 11:18
Достойный поступок...
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