Чорлука опубликовал фото с пивом после победы над ЦСКА

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука опубликовал в своём инстаграме фото с пивом после победы в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).
«Эта — заслуженная. Всех с победой», — подписал фото Ведран.
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука опубликовал в своём инстаграме фото с пивом после победы в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).
«Эта — заслуженная. Всех с победой», — подписал фото Ведран.
выход на сайт-400 - это 12000 за месяц,
комментарии-пусть 10 в день(что не мало,с учётом,что очки начисляются не чаще,чем через час)-это 15000 за месяц,если быть очень активным,то 20000...
репосты в сети -ещё макс.4500....
и это если с сайта не вылазить,а таких тут вряд ли много))))
по максимуму даже 40 000 не выходит-реально 25-30 000 очков для ставок в месяц и... вдруг некоторые игроки "получают фору"перед другими,набирая под 100 000...???
Вам не кажется,что теряется соревновательный дух???
выход на сайт-400 - это 12000 за месяц,
комментарии-пусть 10 в день(что не мало,с учётом,что очки начисляются не чаще,чем через час)-это 15000 за месяц,если быть очень активным,то 20000...
репосты в сети -ещё макс.4500....
и это если с сайта не вылазить,а таких тут вряд ли много))))
по максимуму даже 40 000 не выходит-реально 25-30 000 очков для ставок в месяц и... вдруг некоторые игроки "получают фору"перед другими,набирая под 100 000...???
Вам не кажется,что теряется соревновательный дух???