Чорлука опубликовал фото с пивом после победы над ЦСКА

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28 февраля 2021, 00:26

Защитник «Локомотива» опубликовал в своём инстаграме фото с пивом после победы в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

«Эта — заслуженная. Всех с победой», — подписал фото Ведран.