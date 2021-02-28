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Чорлука опубликовал фото с пивом после победы над ЦСКА

28 февраля 2021, 00:26
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука опубликовал в своём инстаграме фото с пивом после победы в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

«Эта — заслуженная. Всех с победой», — подписал фото Ведран.

Чорлука опубликовал фото с пивом после победы над ЦСКА

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
28 февраля в 10:26
Ведран, только с водкой не мешай.....
Romkurch
Romkurch
28 февраля в 09:08
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    28 февраля в 08:49
    Не пейте пиво. От него растет живот и титьки. Плюс мочой воняет, как от скунса.
    112910415
    112910415
    28 февраля в 07:11
    можно, следующий матч далеко !
    ДАША Д
    ДАША Д
    28 февраля в 06:58
    Неужели в него столько влезет?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    28 февраля в 06:40
    А вдруг серия из побед, сбухается ведь Ведран...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    28 февраля в 06:06
    Пейте пиво!!! Оно вкусно и на цвет красиво.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    28 февраля в 05:03
    Хорошо сыграли
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    28 февраля в 04:50
    Дело полезное
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    28 февраля в 04:28
    После победы можно
    ABir
    ABir
    28 февраля в 03:17
    Заслужили и могут себе позволить по бокальчику
    Сантус
    Сантус
    28 февраля в 02:44, ред.
    Какое пиво?Вы что?Это допинг-проба!)
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    28 февраля в 02:01
    Ему действительно можно, заслужил. Локо с победой.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ ответ 1bear (раскрыть)
    28 февраля в 01:59
    У некоторых по 20 подряд сливов, потом ставка на какой-то чемпионат тайваня на коэффициент 18 и сразу обалденный выигрыш..я это не раз замечал..
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    28 февраля в 01:56
    В третий раз подряд победа над цска, можно отдохуть и попить пиака.
    VAN ARM
    VAN ARM
    28 февраля в 01:45, ред.
    И что? Где игра? Вы не достойны звезды армии !!! За борт тренера и 50%6 77!!!!!!!!))))))
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    28 февраля в 01:15
    Больше на емкость с анализами похоже
    1bear
    1bear
    28 февраля в 01:04
    100% - безалкогольное ((((
    1bear
    1bear
    28 февраля в 01:01, ред.
    попробую проще:
    выход на сайт-400 - это 12000 за месяц,
    комментарии-пусть 10 в день(что не мало,с учётом,что очки начисляются не чаще,чем через час)-это 15000 за месяц,если быть очень активным,то 20000...
    репосты в сети -ещё макс.4500....
    и это если с сайта не вылазить,а таких тут вряд ли много))))
    по максимуму даже 40 000 не выходит-реально 25-30 000 очков для ставок в месяц и... вдруг некоторые игроки "получают фору"перед другими,набирая под 100 000...???
    Вам не кажется,что теряется соревновательный дух???
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    28 февраля в 00:37
      Cat01
      Cat01
      28 февраля в 00:32
      Ещё не вечер....
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      28 февраля в 00:28
      Рано пить боржоми!
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