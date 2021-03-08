Первый титул за 10 лет и 100% домашних побед. Долгожданное «золото» Джеррарда и «Рейнджерс»

Большой успех «красного» на фоне черной серии «Ливерпуля» на «Энфилде».
«Рейнджерс» выиграл чемпионат Шотландии впервые за 10 лет после того, как в воскресенье «Селтик» не смог обыграть на выезде «Данди Юнайтед» (0:0). Сами «джерс» в субботу разгромили «Сент-Миррен», подготовив почву для своего воскресного «чемпионства на диване». Победа получилась воистину впечатляющей, и вот только несколько интересных фактов, мимо которых невозможно пройти:
- На момент оформления титула «Рейнджерс» опережает чемпионов девяти последних сезонов и своих принципиальных соперников по дерби «Старой Фирмы» на 20 очков.
- Это 55-й титул в истории клуба из Глазго (у «Селтика» 51 победа в национальных чемпионатах) и первый для «Рейнджерс» после того, как знаменитый клуб был объявлен банкротом в 2012-м и вынужден был начинать путь в шотландском футболе с низших дивизионов.
- 55 побед в чемпионате — это не только рекорд Шотландии, но и мировое достижение, которое до вчерашнего дня «джерс» делили с североирландским «Линфилдом», у которого осталось 54 титула. Впрочем, «Линфилд» тоже намерен в ближайшие недели стать чемпионом в 55-й раз.
- Первый трофей в тренерской карьере Стивена Джеррарда и его первое «золото» национального чемпионата. Как известно, «медальку АПЛ» с «Ливерпулем» Стиви Джи, так и не выиграл. Но он еще наверняка попробует покорить вершину Премьер-Лиги в новом качестве.
- Особенно важно для фанатов «Рейнджерс», что Стивен Джеррард и его команда не дали «Селтику» выиграть чемпионат Шотландии в 10-й раз подряд. Такого в истории шотландского футбола еще не случалось, хотя серии из 9 титулов у местных грандов были (две у «Селтика» и одна у «Рейнджерс»).
- «Рейнджерс» обеспечили себе чемпионское звание, ни разу не проиграв в нынешнем чемпионате: 28 побед и 4 ничьи в 32 матчах.
- В домашних матчах у команды Стивен Джеррарда и вовсе стопроцентный показатель — 16 побед в 16 поединках на «Айброкс».
- Еще сильнее вас впечатлит статистика забитых и пропущенных мячей на своем поле — 47:2.
🏆 We Are Rangers— Rangers Football Club (@RangersFC) March 7, 2021
🏆 We Are Champions#Champion55 pic.twitter.com/UjiBguexfe
Прямая речь тренера-чемпиона Стивена Джеррарда:
Сейчас это очень сложно в полной мере осознать и тем более выразить словами. Могу сказать, что я нахожусь на настоящем эмоциональном подъеме, это прекрасное чувство. А еще я знаю, что этот путь не подошел к концу: впереди у нас будут еще матчи, в которых важно забыть, что мы стали чемпионами. Я всегда думаю о том, что будет дальше, даже когда выигрываю. Сейчас только начало марта, и мне нужно, чтобы команда продолжала работать до конца сезона. Нам нужно насладиться успехом и готовиться к следующему испытанию. «Глазго Рейнджерс» всегда стремится к победам, мы все живем под этим давлением и чувством ответственности. Живем ради таких моментов, как сейчас. Игроки заслужили праздник, очень ими горжусь, они самые важные люди в клубе.
Последний чемпионский аккорд и знаковое фото Джеррарда
После субботнего матча с «Сент-Мирреном», который в итоге оказался чемпионским, футболисты «Рейнджерс» приветствовали своих собравшихся у ворот фанатов через милые оконца раздевалки «Айброкса». Не удержался и Стивен Джеррард, чья довольная физиономия и сжатый в знак победы кулак станут главными символами долгожданного чемпионства. Уверен, у «Рейнджерс» выйдет много мерча по мотивам этой фотографии, футболки, шарфы и кружки со Стиви Джи разойдутся огромным тиражом.
🏆👏 Steven Gerrard, a title winning manager as Rangers top the Scottish Premiership.— This Is Anfield (@thisisanfield) March 7, 2021
Congrats, Stevie. pic.twitter.com/PEqxFnYYaH
Торжества и аресты
Де-юре «джерс» стали чемпионами после потери очков «Селтиком» в воскресенье, и тут началось настоящее безумие. Никакие продолжающие действовать меры изоляции не остановили фанатов «Рейнджерс», вываливших на улицы в клубных цветах, смешанных с эйфорией и несколькими пинтами чемпионских напитков. BBC сообщил о десятках задержаний в Глазго, а правительство Шотландии раскритиковало «беспечных фанатов», за которых вступились футболисты и Стивен Джеррард:
Этот клуб был в аду и потратил 10 лет, чтобы вернуться туда, где должен быть. Я был частью этого на протяжении всего лишь трех сезонов, но я определенно ассоциирую себя с «джерс», у меня есть чувство привязанности к фанатам и уважение к ним за их стойкость. Знаю, через что они прошли.
Сам Стивен Джеррард знает толк в веселье. Это кадры из раздевалки «Рейнджерс» после матча с «Сент-Мирреном», главный тренер отрепетировал неизбежную церемонию с подвернувшейся под руку чашей.
Absolutely brilliant! 🇬🇧 pic.twitter.com/bOzrrFIosK— Chris Hughes (@Hughesy80C) March 6, 2021
Что дальше?
В следующем туре чемпионата Шотландии «Рейнджерс» встретится с «Селтиком». Набирает популярность теория, что футболисты «Селтика» не очень-то старались победить в матче с «Данди», чтобы «джерс» не оформили чемпионство по итогам дерби «Старой Фирмы», что было бы вдвойне болезненно для «кельтов». «Пусть лучше станут чемпионами раньше, зато не на одном поле с нами», — такая мысль вполне могла посетить кого-то в стане принципиальных соперников.
Так или иначе, в чемпионской гонке поставлена жирная точка, все дальнейшее — рекорды, попытки дополнительно унизить врагов важны для фанатов, но Джеррард и его парни должны мыслить иными категориями. Скажем, у «Рейнджерс» сохраняются шансы на «Золотой дубль» и даже «Золотой требл», если выиграть в дополнение к чемпионату Кубок Шотландии и Лигу Европы, где команда Стиви Джи сразится с пражской «Славией» за выход в четвертьфинал.
Гегемония "Селтика", которая длилась десять лет прервалась. И заслуга в этом главного тренера "Рейнджерс" - очевидна! Стивен Джеррард достаточно "громко" заявил о себе, как о молодом, перспективном тренере, заявил не на словах, а на деле!
Отличная кандидатура быть "рулевым", став у "штурвала" команды "Ливерпуль"! Команда, за которую он играл: 1998 - 2015 год!
Автору спасибо за статью!
Гегемония "Селтика", которая длилась десять лет прервалась. И заслуга в этом главного тренера "Рейнджерс" - очевидна! Стивен Джеррард достаточно "громко" заявил о себе, как о молодом, перспективном тренере, заявил не на словах, а на деле!
Отличная кандидатура быть "рулевым", став у "штурвала" команды "Ливерпуль"! Команда, за которую он играл: 1998 - 2015 год!
Автору спасибо за статью!