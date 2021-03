Первый титул за 10 лет и 100% домашних побед. Долгожданное «золото» Джеррарда и «Рейнджерс»

Большой успех «красного» на фоне черной серии «Ливерпуля» на «Энфилде».

«Рейнджерс» выиграл чемпионат Шотландии впервые за 10 лет после того, как в воскресенье «Селтик» не смог обыграть на выезде «Данди Юнайтед» (0:0). Сами «джерс» в субботу разгромили «Сент-Миррен», подготовив почву для своего воскресного «чемпионства на диване». Победа получилась воистину впечатляющей, и вот только несколько интересных фактов, мимо которых невозможно пройти:

- На момент оформления титула «Рейнджерс» опережает чемпионов девяти последних сезонов и своих принципиальных соперников по дерби «Старой Фирмы» на 20 очков.

- Это 55-й титул в истории клуба из Глазго (у «Селтика» 51 победа в национальных чемпионатах) и первый для «Рейнджерс» после того, как знаменитый клуб был объявлен банкротом в 2012-м и вынужден был начинать путь в шотландском футболе с низших дивизионов.

- 55 побед в чемпионате — это не только рекорд Шотландии, но и мировое достижение, которое до вчерашнего дня «джерс» делили с североирландским «Линфилдом», у которого осталось 54 титула. Впрочем, «Линфилд» тоже намерен в ближайшие недели стать чемпионом в 55-й раз.

- Первый трофей в тренерской карьере Стивена Джеррарда и его первое «золото» национального чемпионата. Как известно, «медальку АПЛ » с «Ливерпулем» Стиви Джи, так и не выиграл. Но он еще наверняка попробует покорить вершину Премьер-Лиги в новом качестве.

- Особенно важно для фанатов «Рейнджерс», что Стивен Джеррард и его команда не дали «Селтику» выиграть чемпионат Шотландии в 10-й раз подряд. Такого в истории шотландского футбола еще не случалось, хотя серии из 9 титулов у местных грандов были (две у «Селтика» и одна у «Рейнджерс»).

- «Рейнджерс» обеспечили себе чемпионское звание, ни разу не проиграв в нынешнем чемпионате: 28 побед и 4 ничьи в 32 матчах.

- В домашних матчах у команды Стивен Джеррарда и вовсе стопроцентный показатель — 16 побед в 16 поединках на «Айброкс».

- Еще сильнее вас впечатлит статистика забитых и пропущенных мячей на своем поле — 47:2.

🏆 We Are Rangers



🏆 We Are Champions#Champion55 pic.twitter.com/UjiBguexfe