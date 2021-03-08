Первый титул за 10 лет и 100% домашних побед. Долгожданное «золото» Джеррарда и «Рейнджерс»

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вчера, 15:33

Большой успех «красного» на фоне черной серии «Ливерпуля» на «Энфилде».

«Рейнджерс» выиграл чемпионат Шотландии впервые за 10 лет после того, как в воскресенье «Селтик» не смог обыграть на выезде «Данди Юнайтед» (0:0). Сами «джерс» в субботу разгромили «Сент-Миррен», подготовив почву для своего воскресного «чемпионства на диване». Победа получилась воистину впечатляющей, и вот только несколько интересных фактов, мимо которых невозможно пройти:

- На момент оформления титула «Рейнджерс» опережает чемпионов девяти последних сезонов и своих принципиальных соперников по дерби «Старой Фирмы» на 20 очков.

- Это 55-й титул в истории клуба из Глазго (у «Селтика» 51 победа в национальных чемпионатах) и первый для «Рейнджерс» после того, как знаменитый клуб был объявлен банкротом в 2012-м и вынужден был начинать путь в шотландском футболе с низших дивизионов.

- 55 побед в чемпионате — это не только рекорд Шотландии, но и мировое достижение, которое до вчерашнего дня «джерс» делили с североирландским «Линфилдом», у которого осталось 54 титула. Впрочем, «Линфилд» тоже намерен в ближайшие недели стать чемпионом в 55-й раз.

- Первый трофей в тренерской карьере Стивена Джеррарда и его первое «золото» национального чемпионата. Как известно, «медальку АПЛ » с «Ливерпулем» Стиви Джи, так и не выиграл. Но он еще наверняка попробует покорить вершину Премьер-Лиги в новом качестве.

- Особенно важно для фанатов «Рейнджерс», что Стивен Джеррард и его команда не дали «Селтику» выиграть чемпионат Шотландии в 10-й раз подряд. Такого в истории шотландского футбола еще не случалось, хотя серии из 9 титулов у местных грандов были (две у «Селтика» и одна у «Рейнджерс»).

- «Рейнджерс» обеспечили себе чемпионское звание, ни разу не проиграв в нынешнем чемпионате: 28 побед и 4 ничьи в 32 матчах.

- В домашних матчах у команды Стивен Джеррарда и вовсе стопроцентный показатель — 16 побед в 16 поединках на «Айброкс».

- Еще сильнее вас впечатлит статистика забитых и пропущенных мячей на своем поле — 47:2.

🏆 We Are Rangers



🏆 We Are Champions#Champion55 pic.twitter.com/UjiBguexfe — Rangers Football Club (@RangersFC) March 7, 2021

Прямая речь тренера-чемпиона Стивена Джеррарда:

Сейчас это очень сложно в полной мере осознать и тем более выразить словами. Могу сказать, что я нахожусь на настоящем эмоциональном подъеме, это прекрасное чувство. А еще я знаю, что этот путь не подошел к концу: впереди у нас будут еще матчи, в которых важно забыть, что мы стали чемпионами. Я всегда думаю о том, что будет дальше, даже когда выигрываю. Сейчас только начало марта, и мне нужно, чтобы команда продолжала работать до конца сезона. Нам нужно насладиться успехом и готовиться к следующему испытанию. «Глазго Рейнджерс» всегда стремится к победам, мы все живем под этим давлением и чувством ответственности. Живем ради таких моментов, как сейчас. Игроки заслужили праздник, очень ими горжусь, они самые важные люди в клубе.

Последний чемпионский аккорд и знаковое фото Джеррарда

После субботнего матча с «Сент-Мирреном», который в итоге оказался чемпионским, футболисты «Рейнджерс» приветствовали своих собравшихся у ворот фанатов через милые оконца раздевалки «Айброкса». Не удержался и Стивен Джеррард, чья довольная физиономия и сжатый в знак победы кулак станут главными символами долгожданного чемпионства. Уверен, у «Рейнджерс» выйдет много мерча по мотивам этой фотографии, футболки, шарфы и кружки со Стиви Джи разойдутся огромным тиражом.

🏆👏 Steven Gerrard, a title winning manager as Rangers top the Scottish Premiership.



Congrats, Stevie. pic.twitter.com/PEqxFnYYaH — This Is Anfield (@thisisanfield) March 7, 2021

Торжества и аресты

Де-юре «джерс» стали чемпионами после потери очков «Селтиком» в воскресенье, и тут началось настоящее безумие. Никакие продолжающие действовать меры изоляции не остановили фанатов «Рейнджерс», вываливших на улицы в клубных цветах, смешанных с эйфорией и несколькими пинтами чемпионских напитков. BBC сообщил о десятках задержаний в Глазго, а правительство Шотландии раскритиковало «беспечных фанатов», за которых вступились футболисты и Стивен Джеррард:

Этот клуб был в аду и потратил 10 лет, чтобы вернуться туда, где должен быть. Я был частью этого на протяжении всего лишь трех сезонов, но я определенно ассоциирую себя с «джерс», у меня есть чувство привязанности к фанатам и уважение к ним за их стойкость. Знаю, через что они прошли.

Сам Стивен Джеррард знает толк в веселье. Это кадры из раздевалки «Рейнджерс» после матча с «Сент-Мирреном», главный тренер отрепетировал неизбежную церемонию с подвернувшейся под руку чашей.

Что дальше?

В следующем туре чемпионата Шотландии «Рейнджерс» встретится с «Селтиком». Набирает популярность теория, что футболисты «Селтика» не очень-то старались победить в матче с «Данди», чтобы «джерс» не оформили чемпионство по итогам дерби «Старой Фирмы», что было бы вдвойне болезненно для «кельтов». «Пусть лучше станут чемпионами раньше, зато не на одном поле с нами», — такая мысль вполне могла посетить кого-то в стане принципиальных соперников.

Так или иначе, в чемпионской гонке поставлена жирная точка, все дальнейшее — рекорды, попытки дополнительно унизить врагов важны для фанатов, но Джеррард и его парни должны мыслить иными категориями. Скажем, у «Рейнджерс» сохраняются шансы на «Золотой дубль» и даже «Золотой требл», если выиграть в дополнение к чемпионату Кубок Шотландии и Лигу Европы, где команда Стиви Джи сразится с пражской «Славией» за выход в четвертьфинал.