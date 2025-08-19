Гарначо отказался уходить в «Баварию», МЮ продолжает переговоры с «Челси»

Аргентинский нападающий Алехандро Гарначо отказался переходить из «Манчестер Юнайтед» в «Баварию».
Срыв трансфера в мюнхенский клуб связан с желанием футболиста продолжит карьеру в «Челси». Лондонцы, в свою очередь, продолжают переговоры.
Проблема лишь в том, что его никто не спрашивал
