 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Гарначо отказался уходить в «Баварию», МЮ продолжает переговоры с «Челси»

вчера, 20:25

Аргентинский нападающий Алехандро Гарначо отказался переходить из «Манчестер Юнайтед» в «Баварию».

Срыв трансфера в мюнхенский клуб связан с желанием футболиста продолжит карьеру в «Челси». Лондонцы, в свою очередь, продолжают переговоры.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Ювентус» отказался продавать Локателли в «Аль-Ахли» за 25 млн евро
18 августа
СлухиНападающий «Милана» близок к переходу в «Лидс»
18 августа
СлухиЗащитник Бенжамен Павар был предложен «Барселоне»
18 августа
СлухиДжейдон Санчо отказался от перехода в «Рому»
18 августа
Слухи«Интер» отклонил предложения по Бастони и Фраттези
18 августа
СлухиМЮ заинтересован в подписании полузащитника «Кристал Пэлас»
18 августа
 
Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:30
⚡️ ОФИЦИАЛЬНО: ГАРНАЧО СКАЗАЛ «ДА» «РЕАЛУ»

Проблема лишь в том, что его никто не спрашивал
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 