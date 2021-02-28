Слуцкий опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»

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28 февраля 2021, 20:05

Главный тренер «Рубина» на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию команды из раздевалки после победы в матче со «Спартаком» (2:0).

Для «Рубина» эта победа над красно-белыми на выезде стала первой с 2010 года.