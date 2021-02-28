Слуцкий опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию команды из раздевалки после победы в матче со «Спартаком» (2:0).
Для «Рубина» эта победа над красно-белыми на выезде стала первой с 2010 года.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию команды из раздевалки после победы в матче со «Спартаком» (2:0).
Для «Рубина» эта победа над красно-белыми на выезде стала первой с 2010 года.
А так, как-то не хорошо по-моему. Вообще считаю такие фотографии должны быть на сайтах клубов. Это то же самое, что ставить ногу на грудь побежденным. Смотрите типа, какие мы крутые). Когда, тем более тренер выкладывает радость над поверженным.
Следующий Зенит. Там Дзю корешь. Вот пусть в инсте и выкладывают фото друг-другу). Один очко, в случае победы, другой ободраного львенка при своей победе).
А так, как-то не хорошо по-моему. Вообще считаю такие фотографии должны быть на сайтах клубов. Это то же самое, что ставить ногу на грудь побежденным. Смотрите типа, какие мы крутые). Когда, тем более тренер выкладывает радость над поверженным.
Следующий Зенит. Там Дзю корешь. Вот пусть в инсте и выкладывают фото друг-другу). Один очко, в случае победы, другой ободраного львенка при своей победе).
А вот почему после поражений никто фото не выкладывает???
А вот почему после поражений никто фото не выкладывает???