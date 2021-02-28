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Слуцкий опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»

28 февраля 2021, 20:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию команды из раздевалки после победы в матче со «Спартаком» (2:0).

Для «Рубина» эта победа над красно-белыми на выезде стала первой с 2010 года.

Слуцкий опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
01 марта в 08:01
А какой у него менталитет? Бежать с безумными глазами к тренеру сопернику проигравшей команды и с радостными возгласами бросаться ему на шею, а потом обидеться, что ему не пожали руку?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ КАМЮ (раскрыть)
28 февраля в 22:55
Тедеско не опустится до такого. Менталитет другой. Клуб пусть выкладывает.
КАМЮ
КАМЮ ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
28 февраля в 22:47
Ждём фото из раздевалки Спартака
ABir
ABir ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
28 февраля в 22:38
Согласен, мечтали много лет
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ ABir (раскрыть)
28 февраля в 21:40
Это почему не мечтали? Я еще перед матчем предполагал,что Рубин явный фаворит в матче и находится не на своем месте в таблице. Леня освоился в команде, набрал кучу талантливых игроков и делает постепенно из них КОМАНДУ, а спартак тем временем разлагается под руководством тедески, поэтому результат был легко прогнозируем.
ABir
ABir
28 февраля в 21:22
Заслуженная радость! Перед матчем наверное и не мечтали о такой победе
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
28 февраля в 20:53
Хотел бы увидеть Слуцкого после поражения на фото).
А так, как-то не хорошо по-моему. Вообще считаю такие фотографии должны быть на сайтах клубов. Это то же самое, что ставить ногу на грудь побежденным. Смотрите типа, какие мы крутые). Когда, тем более тренер выкладывает радость над поверженным.
Следующий Зенит. Там Дзю корешь. Вот пусть в инсте и выкладывают фото друг-другу). Один очко, в случае победы, другой ободраного львенка при своей победе).
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
28 февраля в 20:26
Зато есть фото перекуса Слуцкого:
Leha-ha50
Leha-ha50
28 февраля в 20:19
Молодцы.
А вот почему после поражений никто фото не выкладывает???
волгодон 2
волгодон 2
28 февраля в 20:14
Слуцкий приятный дядька,видно,что в Рубине его любят.
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