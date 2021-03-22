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«Барселона» забивает 100+ голов во всех турнирах 16-й сезон подряд

22 марта 2021, 07:25
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)1 : 6Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» на выезде разгромила «Реал Сосьедад» в очередном туре Примеры.

Таким образом, каталонский клуб достиг отметки в 100 забитых голов в этом сезоне во всех турнирах. Это случилось уже 16-й сезон подряд.

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Все комментарии
3ton
3ton ответ ОПС (раскрыть)
22 марта в 17:49
За эти сезоны статистика трофеев у Барселоны намного лучше , чем у ПСЖ
Так что Барселона из своих голов выжимает больше трофеев , чем ПСЖ
ОПС
ОПС
22 марта в 10:31
100 голов конечно круто, но это меркнет после поражения в ЛЧ от ПСЖ.(там пропущено аж 5 , а забито всего 2). Так что в футболе статистика не главное.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 марта в 09:26
Конечно,там же одни забиваки играют!😜
ДАША Д
ДАША Д
22 марта в 08:44
Показывают зрелищный футбол.
shlomo
shlomo
22 марта в 07:32
Похоже Барса восстанавливается и вступает в гонку на золото
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