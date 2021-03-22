«Барселона» забивает 100+ голов во всех турнирах 16-й сезон подряд

«Барселона» на выезде разгромила «Реал Сосьедад» в очередном туре Примеры.
Таким образом, каталонский клуб достиг отметки в 100 забитых голов в этом сезоне во всех турнирах. Это случилось уже 16-й сезон подряд.
|Реал Сосьедад1 : 6Барселона
|Матч завершен
«Барселона» на выезде разгромила «Реал Сосьедад» в очередном туре Примеры.
Таким образом, каталонский клуб достиг отметки в 100 забитых голов в этом сезоне во всех турнирах. Это случилось уже 16-й сезон подряд.
Так что Барселона из своих голов выжимает больше трофеев , чем ПСЖ
Так что Барселона из своих голов выжимает больше трофеев , чем ПСЖ