«Барселона» забивает 100+ голов во всех турнирах 16-й сезон подряд

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22 марта 2021, 07:25

«Барселона» на выезде разгромила «Реал Сосьедад» в очередном туре Примеры.

Таким образом, каталонский клуб достиг отметки в 100 забитых голов в этом сезоне во всех турнирах. Это случилось уже 16-й сезон подряд.