Кальдерон рассказал, почему Бэйл хочет вернуться в «Реал»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон поделился мнением о положении нападающего Гарета Бэйла в «Тоттенхэме».
Бэйл недоволен своей арендой в «Тоттенхэме», а Моуриньо, похоже, не очень доволен самим Бэйлом. Он не рассчитывает на него во многих матчах, и Бэйл разочарован. Может быть, именно по этой причине Гарет хотел бы вернуться в «Реал».
Напомним, что вчера Бэйл выразил желание вернуться в мадридский клуб.
Надеюсь у него всё получится. На пике Гарет был чертовски хорош!!!
Надеюсь у него всё получится. На пике Гарет был чертовски хорош!!!