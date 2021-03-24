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Кальдерон рассказал, почему Бэйл хочет вернуться в «Реал»

24 марта 2021, 14:16

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон поделился мнением о положении нападающего Гарета Бэйла в «Тоттенхэме».

Бэйл недоволен своей арендой в «Тоттенхэме», а Моуриньо, похоже, не очень доволен самим Бэйлом. Он не рассчитывает на него во многих матчах, и Бэйл разочарован. Может быть, именно по этой причине Гарет хотел бы вернуться в «Реал».

Напомним, что вчера Бэйл выразил желание вернуться в мадридский клуб.

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Hamman
Hamman
24 марта в 19:13
На мой взгляд у Бейла после того как его отдали в аренду, проснулась спортивная злость. Чел понял что не замечал как скатывался в пропасть в спортивном плане. Испугался за свою футбольную карьеру на высоком уровне. Думаю что Гарет сейчас пытается доказать что прежний его уровень не потерян окончательно. Взобраться на Олимп футбольной карьеры, а затем скатиться вниз из-за своей глупости встряхнёт любого уважающего себя спортсмена.
Надеюсь у него всё получится. На пике Гарет был чертовски хорош!!!
Ханханхан
Ханханхан
24 марта в 17:15
Просто в мадриде денег больше зарабатывает и на удовольствие гольф играет.
mihaluch
mihaluch
24 марта в 14:58
Пусть возвращается на лавку.
Q-J-G
Q-J-G
24 марта в 14:54
"Играя" за "Реал", Бэйл чувствует уютно, комфортно, не играя, получая огромную зарплату...
Поэтому, он и хочет вернуться в "Реал"... А вот Жозе, заставляет ещё и играть...
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