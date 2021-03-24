Кальдерон рассказал, почему Бэйл хочет вернуться в «Реал»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон поделился мнением о положении нападающего в «Тоттенхэме».

Бэйл недоволен своей арендой в «Тоттенхэме», а Моуриньо, похоже, не очень доволен самим Бэйлом. Он не рассчитывает на него во многих матчах, и Бэйл разочарован. Может быть, именно по этой причине Гарет хотел бы вернуться в «Реал».