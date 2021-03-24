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Пранделли — об уходе из «Фиорентины»: «Переживаю период глубоких страданий»

24 марта 2021, 10:43

Итальянский тренер Чезаре Пранделли рассказал о своем уходе из «Фиорентины».

Я уже во второй раз покидаю «Фиорентину». В первый раз это было не мое решение, но в этот раз все иначе. В жизни, помимо хороших времен, есть и темные моменты, которые могут вас одолеть.

Я переживаю период глубоких страданий, которые мне мешают работать. Вероятно, моя любовь к городу и воспоминания о прекрасных моментах, которые я пережил здесь, заставили меня не замечать первые признаки того, что внутри со мной что-то не так.

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Caniggia
Caniggia
24 марта в 11:20
Видимо, ушёл в запой и начал философствовать.
shlomo
shlomo
24 марта в 11:09
Ну думаю, что он долго без работы не останется
STVA 1
STVA 1
24 марта в 10:48
Отдыхай теперь)))
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