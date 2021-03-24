Пранделли — об уходе из «Фиорентины»: «Переживаю период глубоких страданий»

Итальянский тренер рассказал о своем уходе из «Фиорентины».

Я уже во второй раз покидаю «Фиорентину». В первый раз это было не мое решение, но в этот раз все иначе. В жизни, помимо хороших времен, есть и темные моменты, которые могут вас одолеть.

Я переживаю период глубоких страданий, которые мне мешают работать. Вероятно, моя любовь к городу и воспоминания о прекрасных моментах, которые я пережил здесь, заставили меня не замечать первые признаки того, что внутри со мной что-то не так.