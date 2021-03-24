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Льорис: «Украина показывала качественную игру против Германии и Испании»

24 марта 2021, 06:52
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция1 : 1Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Голкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис дал комментарий накануне матча с Украиной в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.

Мы анализировали действия украинской сборной, просматривая её матчи в Лиге Наций против Германии и Испании. Украинцы показали качественный футбол. Думаю, что результат товарищеского поединка, когда мы выиграли 7:1, не отражает истинного уровня нашего соперника. В тот раз они страдали от COVID-19.

Впрочем, несмотря ни на что, нам важно хорошо стартовать в отборе. Поэтому постараемся только победить.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 марта в 07:57
    ДАША Д
    ДАША Д
    24 марта в 07:34
    Франция не должна испытать проблем.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    24 марта в 07:05
    Хохлы уже не те...
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