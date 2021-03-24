Льорис: «Украина показывала качественную игру против Германии и Испании»

Голкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции дал комментарий накануне матча с Украиной в рамках отборочного этапа ЧМ -2022.

Мы анализировали действия украинской сборной, просматривая её матчи в Лиге Наций против Германии и Испании. Украинцы показали качественный футбол. Думаю, что результат товарищеского поединка, когда мы выиграли 7:1, не отражает истинного уровня нашего соперника. В тот раз они страдали от COVID-19.

Впрочем, несмотря ни на что, нам важно хорошо стартовать в отборе. Поэтому постараемся только победить.