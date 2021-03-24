Тьяго: «Было трудно решиться на уход из „Баварии“»

Полузащитник Тьяго Алькантара рассказал о своем решении перейти в «Ливерпуль».
У меня были варианты из Испании, но я не хотел возвращаться туда. Я хотел попробовать свои силы в чемпионате Англии. После звонка от Юргена Клоппа мне было легко определиться с клубом. Правда, было трудно решиться на уход из «Баварии», но трансфер в итоге состоялся, поэтому я всем доволен.
Ранее Тьяго Алькантара прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником английской команды стал «Реал».