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Тьяго: «Было трудно решиться на уход из „Баварии“»

24 марта 2021, 09:07

Полузащитник Тьяго Алькантара рассказал о своем решении перейти в «Ливерпуль».

У меня были варианты из Испании, но я не хотел возвращаться туда. Я хотел попробовать свои силы в чемпионате Англии. После звонка от Юргена Клоппа мне было легко определиться с клубом. Правда, было трудно решиться на уход из «Баварии», но трансфер в итоге состоялся, поэтому я всем доволен.

Ранее Тьяго Алькантара прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником английской команды стал «Реал».

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beefs
beefs
24 марта в 09:14
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