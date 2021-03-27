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«Урал» проведет товарищеский матч с «Аланьяспором»

27 марта 2021, 13:52

Пресс-служба «Урала» сообщает, что клуб 28 марта проведет товарищескую встречу на сборе в Турции с «Аланьяспором».

Также отмечается, что в Екатеринбург «Урал» вернётся 30 марта.

Напомним, что на днях «Урал» обыграл «КАМАЗ» в товарищеском матче.

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