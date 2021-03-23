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Холанд извинился за то, что бросил футболку в игрока «Кёльна»

23 марта 2021, 12:04
КёльнЛоготип футбольный клуб Кёльн2 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд сожалеет о том, что после матча 26-го тура чемпионата Германии с «Кёльном» вместо обычного обмена футболками бросил свою майку в соперника и ушел в раздевалку.

Я был очень зол, ведь мы не смогли выиграть. Понимаю, что не должен был так реагировать. Приношу свои извинения, я не смог себя контролировать в том эпизоде.

Посмотреть видео данного инцидента можно здесь.

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Все комментарии
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ Шишанутый (раскрыть)
24 марта в 20:00
Все знают, как Роналду плачет и обижается, когда партнеры не делятся с ним мячом
Анд-м
Анд-м
23 марта в 18:20
Хоть это поступок и не красивый, но этой злости как раз не хватает Боруссии. Если бы хотя бы пол состава Дортмунда так играла, они бы могли побороться за чемпионсчтво
Шишанутый
Шишанутый
23 марта в 17:50
Холанд с Мбапе распоясались. Один угрожал убить сопернека на улице, другой проявляет не уваженее к сопернеку и не умеет достойно проигрывать. Если так продолжат дальше то толка из них не выйдет. Надо брать пример с Роналду который и на поле и за пределами ведет себя достойно и всем пример. Вот если бы с Роном поиграли в одной команде он бы их направил на правельный путь развития.
Caniggia
Caniggia
23 марта в 17:41
А белочка, тьфу, блин, звёздочка, как всегда подкрадывается незаметно.
Rattlehead
Rattlehead ответ Q-J-G (раскрыть)
23 марта в 14:54
Вот именно, что только 20. Амбиции и эмоции бьют через край, любая неудача воспринимается гипертрофировано, тем более учитывая максимализм Холанда. С возрастом все утихомирится. А о звездной болезни не может идти и речи. Холанда практически не видно и не слышно за пределами поля, а голам партнеров радуется чуть ли не больше, чем собственным.
dzvinka
dzvinka
23 марта в 14:36
ну молодой еще, с опытом прийдет, наверное.
RamonCSKA
RamonCSKA
23 марта в 14:33
Что он такого сделал???кинул в руки футболку и всего лишь
Q-J-G
Q-J-G
23 марта в 14:25, ред.
Ещё не успев, стать "звездой", ведёт себя, "мягко, говоря", самым неподобающим образом.
Игроку только 20 лет, а уже, очень похоже, что "зазвездился". Честно говоря, очень разочарован поступком Холанда... То, что извинился, слабое утешение... Не надо так отвратительно поступать по отношению к людям, таким же игрокам, как и он, чтобы потом извиняться... Надо уметь не только выигрывать, а и проигрывать, или играть вничью...Жаль..., если он позволил себе такое в 20-ть лет, что от него возможно ожидать в будущем...?!

Очень хочется надеяться и верить, что ни такое, ни подобное больше не повторится, а его извинение, это искреннее раскаяние!!!
valt134
valt134
23 марта в 14:13
Звезду Пацан поймал... Не рановато ли?
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
23 марта в 13:57
Надо было игроку Кëльна сделать вид что не поймал, пусть бы на газоне полежала, пришел бы и поднял сам потом
112910415
112910415
23 марта в 13:30
пусть это будет просто мальчишеский максимализм , не более
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 марта в 12:31
Ну хоть убейте, Эрлинг не производит впечатление самовлюбленного зазнайки. Если вспомним про матч, Холанд забил два мяча и еще имел ряд возможностей отличится. Но эти два мяча не принесли желанные и нужные три очка для "Боруссия", за попадание которой в зону Лиги Чемпионов да и за прочие результаты Эрлинг душой переживает. Злость на себя за нереализованные моменты и на свою команду за недостигнутый необходимый результат нашли себя в не совсем лицеприятном жесте. Отлично, что когда остыл - осознал и извинился.
Ironigor
Ironigor
23 марта в 12:28
Очень правильное решение!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
23 марта в 12:25
Хорошо , что понял свою ошибку и извинился.
Beka_byaka
Beka_byaka
23 марта в 12:19
Не каждый может соответствовать высокому уровню. Надо уметь держать себя в руках. Плохо если уже звезду поймал.
Бубнин
Бубнин
23 марта в 12:10, ред.
Все нормально, Эрлинг. Ты теперь большая звезда и должен привыкать вести себя так. В следующий раз просто плюнь в ноунейма, люди в соц. сетях будут в восторге!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 марта в 12:09
Уже начинает звездиться!
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