Холанд извинился за то, что бросил футболку в игрока «Кёльна»

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23 марта 2021, 12:04

Форвард дортмундской «Боруссии» сожалеет о том, что после матча 26-го тура чемпионата Германии с «Кёльном» вместо обычного обмена футболками бросил свою майку в соперника и ушел в раздевалку.

Я был очень зол, ведь мы не смогли выиграть. Понимаю, что не должен был так реагировать. Приношу свои извинения, я не смог себя контролировать в том эпизоде.

Посмотреть видео данного инцидента можно здесь.