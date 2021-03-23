Холанд извинился за то, что бросил футболку в игрока «Кёльна»

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд сожалеет о том, что после матча 26-го тура чемпионата Германии с «Кёльном» вместо обычного обмена футболками бросил свою майку в соперника и ушел в раздевалку.
Я был очень зол, ведь мы не смогли выиграть. Понимаю, что не должен был так реагировать. Приношу свои извинения, я не смог себя контролировать в том эпизоде.
Посмотреть видео данного инцидента можно здесь.
Игроку только 20 лет, а уже, очень похоже, что "зазвездился". Честно говоря, очень разочарован поступком Холанда... То, что извинился, слабое утешение... Не надо так отвратительно поступать по отношению к людям, таким же игрокам, как и он, чтобы потом извиняться... Надо уметь не только выигрывать, а и проигрывать, или играть вничью...Жаль..., если он позволил себе такое в 20-ть лет, что от него возможно ожидать в будущем...?!
Очень хочется надеяться и верить, что ни такое, ни подобное больше не повторится, а его извинение, это искреннее раскаяние!!!
Игроку только 20 лет, а уже, очень похоже, что "зазвездился". Честно говоря, очень разочарован поступком Холанда... То, что извинился, слабое утешение... Не надо так отвратительно поступать по отношению к людям, таким же игрокам, как и он, чтобы потом извиняться... Надо уметь не только выигрывать, а и проигрывать, или играть вничью...Жаль..., если он позволил себе такое в 20-ть лет, что от него возможно ожидать в будущем...?!
Очень хочется надеяться и верить, что ни такое, ни подобное больше не повторится, а его извинение, это искреннее раскаяние!!!