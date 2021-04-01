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«Бавария» заинтересована в трансфере Сона

01 апреля 2021, 08:57

«Бавария» следит за ситуацией нападающего Хын-Мин Сона в «Тоттенхэме».

По информации Football Insider, переговоры южнокорейского игрока с «Тоттенхэмом» о продлении контракта зашли в тупик. Источник в клубе сообщил, что 28-летнему игроку предложили пятилетнюю сделку с зарплатой 200 000 фунтов стерлингов в неделю. Отмечается, что Сон был готов подписать новое соглашение, но переговоры были отложены до лета.

Утверждается, что «Бавария» готова сделать трансферное предложение по Сону следующим летом. Нынешний контракт игрока с «Тоттенхэмом» действует до лета 2023 года.

Недавно Сон был признан лучшим футболистом десятилетия в Азии.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
01 апреля в 19:33
Не уверен что он сядет на лавку!Сане не стабилен , а вот Коман и Гнабри травматичны, да и учитывая что Бавария играет за сезон много матчей , то ротация нужна как воздух! В том сезоне Перишич не был лишним и Бавария даже подумывала его выкупить , но не стала! А Сон и моложе и лучше!Так что думаю Сон будет получать много игрового времени и этот трансфер будет из разряда топ!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
01 апреля в 12:44
А зачем идти на лавку под Сане, Комана и Гнабри? Думаю он останется в ТТХ, возможность перехода в топ-клуб и в основу не вижу.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 апреля в 09:41
А вот этот переход вполне возможен. Учитывая , что парень в самом расцвете лет, а трофеи его пока обходят стороной, вполне допускаю, что парень с удовольствием поменяет место своей прописки. С Баварией есть очень большие шансы выиграть трофеи , чего не скажешь о шпорах.
Ждем лета , а там всё и разрешится.
Всем здоровья.
sv_1969
sv_1969
01 апреля в 09:00
Хороший стал бы трансфер
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