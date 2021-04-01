«Бавария» заинтересована в трансфере Сона

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01 апреля 2021, 08:57

«Бавария» следит за ситуацией нападающего в «Тоттенхэме».

По информации Football Insider, переговоры южнокорейского игрока с «Тоттенхэмом» о продлении контракта зашли в тупик. Источник в клубе сообщил, что 28-летнему игроку предложили пятилетнюю сделку с зарплатой 200 000 фунтов стерлингов в неделю. Отмечается, что Сон был готов подписать новое соглашение, но переговоры были отложены до лета.

Утверждается, что «Бавария» готова сделать трансферное предложение по Сону следующим летом. Нынешний контракт игрока с «Тоттенхэмом» действует до лета 2023 года.

Недавно Сон был признан лучшим футболистом десятилетия в Азии.