ГлавнаяНовости

Холанд хочет стать самым высокооплачиваемым игроком в истории АПЛ

31 марта 2021, 12:12

Нападающий Серхио Агуэро покинет «Манчестер Сити» после нынешнего сезона.

Главной трансферной целью «горожан» является форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, который должен будет заменить Агуэро. Однако норвежец диктует манчестерскому клубу свои условия в переговорах.

Как сообщается, Холанд будет готов перейти в «Манчестер Сити» только в том случае, если станет самым высокооплачиваемым игроком в истории АПЛ. 20-летний нападающий запрашивает у «горожан» зарплату в 600 000 фунтов стерлингов в неделю.

Все новости
Слухи«Манчестер Сити» летом попробует подписать Лукаку
Сегодня, 11:58 Комментарии4
Слухи«Атлетико» стал ещё одним претендентом на Влаховича
Сегодня, 10:42 Комментарии3
Слухи«Аталанта» интересуется 20-летним талантом из «Брюгге»
Сегодня, 10:42 Комментарии3
СлухиРайола озвучил условия, при которых Холанд перейдёт в «Барселону»
Сегодня, 10:12 Комментарии23
Слухи«Ювентус» не будет продлевать аренду Мораты
Сегодня, 09:53 Комментарии6
СлухиСерхио Ромеро близок к переходу в «Бока Хуниорс»
Сегодня, 09:20 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
31 марта в 23:29
Вот не верю я в Холанда, не верю и все...Один удачный сезон в ,,своей" команде ни о чем не говорит. Нет, надо оаздуть все так, что из хорошего игрока сделать монстра и.... поодать! Бизнес, ничего личного
Сколько таких было и ушло в небытие!
Не верю!
Brooklyn888
Brooklyn888
31 марта в 23:27
Девушка на косметику много тратит ?)
Ozabot
Ozabot
31 марта в 19:26
Что-то сомневаюсь, что он такой выскочка сразу стал. Вроде бы скромный парень, да и отец у него с опытом, наставляет сына. Видимо, это либо желтуха газетная, либо агент цены набивает.
juvenale
juvenale
31 марта в 18:20
если хочет,станет
Nazi
Nazi
31 марта в 16:23
Чего мелочиться то, надо сразу просить лимон в день бляха-муха..

Капитализм доведет мир до ручки :) Скоро 1% будет купаться в шампанском, а остальные собственной мочой :)
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
31 марта в 14:37
Посмотрел Де Хеа получает больше всех, но там 375 тысяч далеко до 600. Холланд не приборзел?
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
31 марта в 14:29
Он В Германии то не лучший игрок и Левандовский забил гораздо больше него. Он все таки нападающий, за 600 он уже сейчас по 40 должен ложить за сезон.
Получается он не лучший в Германии, но хочет получать как лучший в АПЛ.
А что он прямо сейчас может дать за эту зарплату?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
31 марта в 14:29
ну вроде Стерлинг столько получает, почему бы такой же бабос Хохлонду не заплатить
Ми Ша
Ми Ша
31 марта в 14:08
Вежливый отказ...)).
Ironigor
Ironigor
31 марта в 13:40
Не верю!!! Если это правда, в чём я очень сомневаюсь, то можно ставить крест на его росте карьеры !!! Я не думаю что такое он вообще мог озвучить, он ещё слишком молод и ничего ещё сверх не добился, чтобы ставить условия.И вообще-то такими вещами занимается агент . В сборной его вообще не видно. А Боруссия это команда не топ уровня. Так что я думаю это очередная УТКА для разговоров и обсуждения.
Всем Добра !!!
Caniggia
Caniggia
31 марта в 13:38
Его борзый агентишка совсем берега попутал. Думаю, что сам 20-летний юноша таких денег бы не запрашивал.
dimagas2
dimagas2
31 марта в 12:46
Райола еще и себе урвет)))
Igo0rek
Igo0rek
31 марта в 12:41
А не прибалдел ли малец?
LOpp
LOpp
31 марта в 12:37
глянул на него в сборной.
за 3 матча 0 голов, 0 передач.
в Боруссии конечно он супер, но просить такие зарплаты еще рано.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ NOVA (раскрыть)
31 марта в 12:30
    NOVA
    NOVA
    31 марта в 12:26
    20 лет, а уже мнит о себе пипец!! и 60000 будет достаточно!!
    ДАША Д
    ДАША Д
    31 марта в 12:17
    А рожа у него не треснет?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100