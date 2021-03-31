Холанд хочет стать самым высокооплачиваемым игроком в истории АПЛ

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31 марта 2021, 12:12

Нападающий покинет «Манчестер Сити» после нынешнего сезона.

Главной трансферной целью «горожан» является форвард дортмундской «Боруссии» , который должен будет заменить Агуэро. Однако норвежец диктует манчестерскому клубу свои условия в переговорах.