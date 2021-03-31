Холанд хочет стать самым высокооплачиваемым игроком в истории АПЛ

Нападающий Серхио Агуэро покинет «Манчестер Сити» после нынешнего сезона.
Главной трансферной целью «горожан» является форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, который должен будет заменить Агуэро. Однако норвежец диктует манчестерскому клубу свои условия в переговорах.
Как сообщается, Холанд будет готов перейти в «Манчестер Сити» только в том случае, если станет самым высокооплачиваемым игроком в истории АПЛ. 20-летний нападающий запрашивает у «горожан» зарплату в 600 000 фунтов стерлингов в неделю.
Всем Добра !!!
Всем Добра !!!