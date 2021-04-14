Сульшер высказался о потерях в составе МЮ перед ответной игрой с «Гранадой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о составе команды, который он заявит на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против «Гранады». Из-за перебора желтых карточек игру пропустят Харри Магуайр, Люк Шоу и Скотт МакТоминэй.

Никогда не бывает хорошо, когда нет всех доступных игроков. Но у нас есть игроки, готовые заменить выбывших. Конечно, они вернутся после этого четвертьфинала, поэтому мы надеемся, что пройдем дальше. Однако на счету игроков есть еще несколько желтых карточек. Но мы готовы с этим смириться.

Мы должны быть уверены, что прорвемся. Я всегда выбираю состав, чтобы выиграть матч. Будет несколько изменений; некоторые из них будут вынужденными, а некоторые, возможно, ротационными.