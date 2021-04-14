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Сульшер высказался о потерях в составе МЮ перед ответной игрой с «Гранадой»

14 апреля 2021, 16:38
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о составе команды, который он заявит на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против «Гранады». Из-за перебора желтых карточек игру пропустят Харри Магуайр, Люк Шоу и Скотт МакТоминэй.

Никогда не бывает хорошо, когда нет всех доступных игроков. Но у нас есть игроки, готовые заменить выбывших. Конечно, они вернутся после этого четвертьфинала, поэтому мы надеемся, что пройдем дальше. Однако на счету игроков есть еще несколько желтых карточек. Но мы готовы с этим смириться.

Мы должны быть уверены, что прорвемся. Я всегда выбираю состав, чтобы выиграть матч. Будет несколько изменений; некоторые из них будут вынужденными, а некоторые, возможно, ротационными.

В первом матче МЮ обыграл «Гранаду» со счетом 2:0.

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
14 апреля в 20:45
Играют на ничью. И волки сыты, и овцы целы.
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
14 апреля в 18:42
    ДАША Д
    ДАША Д
    14 апреля в 17:54
    Гранада не так проста, можно и оступиться.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    14 апреля в 17:51
    При любом раскладе должны проходить дальше
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    14 апреля в 17:15
    Я болею за МЮ, но мне подозрительны сразу три потери из-за перебора желтых карточек. Думаю, что эта толпа просто тупо обнулилась перед неважным матчем.

    Что в этом хорошего? Это значит, что МЮ всерьёз настроен на победу в Лиге Европы.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    14 апреля в 17:12
    Потери Шоу и Мактоминя можно оптимально заменить - Теллес и Матич. А вот вместо Магуаера видимо будет Туанзебе, надеюсь он хорошо сыграет и реабилитируется за прошлые привозы.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    14 апреля в 17:03
    Серьёзные потери.
    allemz
    allemz
    14 апреля в 16:45
      sv_1969
      sv_1969
      14 апреля в 16:40
      Должны проходить!
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