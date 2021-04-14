Гюндоган: «„Ман Сити“ заслуживает выйти в полуфинал Лиги чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Сити» поделился мыслями о предстоящем ответном матче с «Боруссией Дортмунд» в 1/4 финала Лиги чемпионов. В первом матче победу одержал «Сити» со счетом 2:1.

Мне очень важно, чтобы мы сделали следующий шаг и вышли в полуфинал. Дело не только в неудачах на стадии 1/4 финала в прошлых розыгрышах. У меня высокие ожидания от себя и своих товарищей по команде. Я знаю, что у нас очень сильная команда, которая заслуживает выхода в 1/2 финала. Мы должны были сделать это раньше, но нам все время чего-то не хватало. Порой в дело вмешивались индивидуальные ошибки, которые приводили к голам в наши ворота. Было очень обидно.