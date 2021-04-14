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Гюндоган: «„Ман Сити“ заслуживает выйти в полуфинал Лиги чемпионов»

14 апреля 2021, 11:56
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мыслями о предстоящем ответном матче с «Боруссией Дортмунд» в 1/4 финала Лиги чемпионов. В первом матче победу одержал «Сити» со счетом 2:1.

Мне очень важно, чтобы мы сделали следующий шаг и вышли в полуфинал. Дело не только в неудачах на стадии 1/4 финала в прошлых розыгрышах. У меня высокие ожидания от себя и своих товарищей по команде. Я знаю, что у нас очень сильная команда, которая заслуживает выхода в 1/2 финала. Мы должны были сделать это раньше, но нам все время чего-то не хватало. Порой в дело вмешивались индивидуальные ошибки, которые приводили к голам в наши ворота. Было очень обидно.

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No problems
No problems ответ allemz (раскрыть)
14 апреля в 13:59
Ну с богом!).
ОПС
ОПС
14 апреля в 13:06, ред.
Заслуживают все, но победитель один. Так что, кому фортуна футбольная поможет, тот и победит.
allemz
allemz ответ No problems (раскрыть)
14 апреля в 12:56
Мерси, бро. И вам того же. Я конечно же за АПЛ в ЛЧ, но у Ливера видимо без шансов, вы резво начали и добились результата - похвально. Поэтому и в ответке уверен в вашей победе, пожелаю Реалу дойти до финала, а если МС там не будет, то берите сразу ушастого!)
No problems
No problems
14 апреля в 12:45
Гриша бро,удачи вам!).
mihaluch
mihaluch
14 апреля в 12:44
За такие бабки да ещё не выйти.
Остапчук 67
Остапчук 67
14 апреля в 12:36
Кто больше захочет, тот и выйдет.
Я думаю, что в этом матче должен выстрелить Холанд.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
14 апреля в 12:34
"Боруссия" тоже заслуживает.
1bear
1bear
14 апреля в 12:25
...старайтесь,ребята,тогда можно и на финал "замахнуться",верю в МС !!!
beefs
beefs
14 апреля в 12:02
обидно, досадно но ладно, играть нужно лучше...
ЮЗИК
ЮЗИК
14 апреля в 12:02
Это сегодня увидем
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