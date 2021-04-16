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«Реал» объявит о подписании Алабы летом. Контракт полностью согласован

16 апреля 2021, 18:25

Защитник «Баварии» Давид Алаба подпишет контракт с «Реалом» по окончании текущего сезона.

Marca утверждает, что вопрос о приходе игрока в мадридский клуб был решен еще в январе, однако стороны договорились объявить о трансфере официально этим летом.

Напомним, что контракт Алабы с «Баварией» истекает в июне. Игрок ранее объявил, что не будет продлевать соглашение с мюнхенским клубом.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
17 апреля в 19:15
Как лягут карты ))
Agamaga........
Agamaga........
17 апреля в 12:48
Сливочный Реал потихоньку превращается в шоколадный.
Van Vanovich
Van Vanovich
17 апреля в 09:20
Взять бы его хотя бы 3-4 года назад . Сейчас это уже не тот Алаба. Еще зарплату огромную запрлсил наверно.
gentlewolf
gentlewolf
17 апреля в 06:24, ред.
Понравилось Зидану в три ЦЗ играть?))
Ironigor
Ironigor
16 апреля в 22:41
Шикарный игрок !!! Очень хорошее приобретение для Реала !!! Удачи !!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
16 апреля в 21:21
Пока официально не объявят, я не верю.
goalaktika
goalaktika
16 апреля в 20:40
Отличное приобретение
A.S.A
A.S.A
16 апреля в 20:13
Хорошего и разнопланового игрока, да еще и в статусе свободного агента получает Реал! Чтож молодцы
Теперь смело можно продавать Варана, и вырученные деньги пустить на трансферы
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
16 апреля в 19:46
Берется явно не на банку. Кто-то лишний из пары Варан-Рамос, скорей всего француз. Слева не думаю что Алаба будет играть, Менди очень хорош.
Forever77
Forever77
16 апреля в 19:20
Хорошее приобретение. Отличный ЦЗ, да ещё и свободным агентом.
Василий 50
Василий 50
16 апреля в 19:19
"Баварии" нужна встряска.
dimagas2
dimagas2 ответ Happyboy Barca (раскрыть)
16 апреля в 19:18
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    16 апреля в 19:02
    Посмотрим , как парень проявит себя в Реале. Летом 29 исполнится, так что парнишка еще лет пять точно в состоянии побегать.
    sv_1969
    sv_1969
    16 апреля в 18:47
    Не думаю что это топ трансфер
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    16 апреля в 18:44
    Алаба серьёзное приобретение, Зидану пять с плюсом.
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
    16 апреля в 18:27
    во бавария в ауя., не бавария а у баварии бесплатно
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