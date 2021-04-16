«Реал» объявит о подписании Алабы летом. Контракт полностью согласован

Защитник «Баварии» Давид Алаба подпишет контракт с «Реалом» по окончании текущего сезона.
Marca утверждает, что вопрос о приходе игрока в мадридский клуб был решен еще в январе, однако стороны договорились объявить о трансфере официально этим летом.
Напомним, что контракт Алабы с «Баварией» истекает в июне. Игрок ранее объявил, что не будет продлевать соглашение с мюнхенским клубом.
Теперь смело можно продавать Варана, и вырученные деньги пустить на трансферы
Теперь смело можно продавать Варана, и вырученные деньги пустить на трансферы