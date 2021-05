Халк — лидер Кубка Либертадорес по частоте ударов в створ в этом сезоне

Форвард «Атлетико Минейро» Халк на данный момент возглавляет любопытный рейтинг текущего розыгрыша Кубка Либертадорес.

Бразилец в среднем наносит удар в створ ворот раз в 22,5 минуты. Это лучший показатель среди всех футболистов, которые провели на поле хотя бы 45 минут в данном турнире.

Недавно сообщалось, что игрок теряет по 5 кг за матч или тренировку.

4 — Hulk fired 4 shots on target in 90 minutes (1 shot every 22.5 minutes). It's the best ratio in the group stage of the current @TheLibertadores among players with more than 45 minutes played. Strength. pic.twitter.com/3Inq4mSZu4