«Манчестер Юнайтед» установил новый рекорд Английской Премьер-Лиги

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» в матче 35-го тура АПЛ (3:1).

В этой встрече «красные дьяволы» пропустили первыми, однако сумели вырвать победу. «Манчестер Юнайтед» выиграл все 10 матчей в нынешнем сезоне, когда пропускал первым. Это новый рекорд Английской Премьер-Лиги по данному показателю. Ещё ни одной команде не удавалось подобное.

10 — Manchester United have won 10 @premierleague matches after conceding first this season, a record by a team in a single season in the competition's history. Character. pic.twitter.com/e5SHicjX0O