Влахович повторил достижение Батистуты в «Фиорентине»

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09 мая 2021, 00:31

Нападающий «Фиорентины» отметился дублем в матче 35-го тура Серии А против «Лацио» (2:0).

Серб записал на свой счёт уже 20 голов в нынешней кампании чемпионата Италии. Таким образом, Влахович стал лишь четвёртым иностранным игроком «Фиорентины», который сумел забить 20 голов за один сезон Серии А. Ранее это удавалось Педро Петроне, и .

Кроме того, последним игроком, который смог забить 20 мячей в одном сезоне чемпионата Италии за «фиалок», был (31 гол в сезоне 2005/06). Тогда итальянский форвард выиграл «Золотую бутсу».