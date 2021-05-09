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Влахович повторил достижение Батистуты в «Фиорентине»

09 мая 2021, 00:31

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович отметился дублем в матче 35-го тура Серии А против «Лацио» (2:0).

Серб записал на свой счёт уже 20 голов в нынешней кампании чемпионата Италии. Таким образом, Влахович стал лишь четвёртым иностранным игроком «Фиорентины», который сумел забить 20 голов за один сезон Серии А. Ранее это удавалось Педро Петроне, Курту Хамрину и Габриэлю Батистуте.

Кроме того, последним игроком, который смог забить 20 мячей в одном сезоне чемпионата Италии за «фиалок», был Лука Тони (31 гол в сезоне 2005/06). Тогда итальянский форвард выиграл «Золотую бутсу».

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 мая в 08:18
Выпускайте Кокошу на поле он все рекорды побьёт.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 мая в 07:28
Влахович был сегодня силён!
ДСА
ДСА
09 мая в 07:26
Действительно хороший форвард.
ЮЗИК
ЮЗИК
09 мая в 07:25
Саня нервно курит бамбук
Baggio R.
Baggio R. ответ swed27 (раскрыть)
09 мая в 06:39
Это потому, что он за Фиорентину не играл) В Интере он забивал как-то 25 голов за сезон, а в Милане - 28.
swed27
swed27
09 мая в 04:48
даже Златан столько не забивал
Leha-ha50
Leha-ha50
09 мая в 01:11
Так еще и не вечер.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
09 мая в 00:50
Кокорин тоже повторил достижение батистуты - въехал в его дом.
Ironigor
Ironigor
09 мая в 00:41
Мощно играет Влахович , сегодня посмотрел этот матч !!!
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