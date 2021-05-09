Месси не забил мадридским клубам в чемпионате впервые за 15 лет

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09 мая 2021, 08:36

«Барселона» сыграла вничью 0:0 с «Атлетико» в рамках очередного тура Примеры.

Таким образом, форвард каталонцев в этом сезоне не смог забить ни «матрасникам», ни «Реалу» в рамках данного турнира.

Любопытно, что это случилось впервые за 15 лет.