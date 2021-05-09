Месси не забил мадридским клубам в чемпионате впервые за 15 лет

«Барселона» сыграла вничью 0:0 с «Атлетико» в рамках очередного тура Примеры.
Таким образом, форвард каталонцев Лионель Месси в этом сезоне не смог забить ни «матрасникам», ни «Реалу» в рамках данного турнира.
Любопытно, что это случилось впервые за 15 лет.
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после ухода Роналдиньо Месси взял на себя его роль сразу, о каком фарте идет речь? фарт в том что месси вообще начал играть в барсе, , неужели ты думаешь что скауты барсы дураки которые платили месси лечение и взяли его к себе .
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Теперь без них, мы видим как рекорды уже не идут у Месси градом, 3 года не может забить Реалу, вечные разгромы в ЛЧ.
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вечные разгромы в лч, тут месси виноват? мне кажется вся команда в частности оборона, тем более в матче против ливерпуля месси сделал достаточно чтобы барса прошла , тем более со штрафного 35 метров сняв паутину с ворот , в добавок на последних минутах дембеле не забил 4гол., то что Месси вытаскивал матчи ты сам прекрасно знаешь, делал голы из ничего обводя пачками, то что барса была грозной в 08-15 гг спасибо Гвардиоле. не каждый тренер бы смог отправить на пенсию роналдиньо в 28лет , не каждый тренер рискнул бы довериться кантере, а пеп сделал это, бускетс педро , у мю взял пике (который не нужен был для мю, шатаясь по арендам)и самое главное Пеп сделал так чтобы Хави и Иньеста были ХавИньеста, и не надо говорить что при райкарде они играли ., нет не играли как единое целое,
===
после ухода Роналдиньо Месси взял на себя его роль сразу, о каком фарте идет речь? фарт в том что месси вообще начал играть в барсе, , неужели ты думаешь что скауты барсы дураки которые платили месси лечение и взяли его к себе .
===
Теперь без них, мы видим как рекорды уже не идут у Месси градом, 3 года не может забить Реалу, вечные разгромы в ЛЧ.
===
вечные разгромы в лч, тут месси виноват? мне кажется вся команда в частности оборона, тем более в матче против ливерпуля месси сделал достаточно чтобы барса прошла , тем более со штрафного 35 метров сняв паутину с ворот , в добавок на последних минутах дембеле не забил 4гол., то что Месси вытаскивал матчи ты сам прекрасно знаешь, делал голы из ничего обводя пачками, то что барса была грозной в 08-15 гг спасибо Гвардиоле. не каждый тренер бы смог отправить на пенсию роналдиньо в 28лет , не каждый тренер рискнул бы довериться кантере, а пеп сделал это, бускетс педро , у мю взял пике (который не нужен был для мю, шатаясь по арендам)и самое главное Пеп сделал так чтобы Хави и Иньеста были ХавИньеста, и не надо говорить что при райкарде они играли ., нет не играли как единое целое,
И в этом плане у Месси был просто космический ФАРТ, всю его карьеру игрока.
Он играл с такими игроками, которые сделали из сб.Испании чудовище, которое пожирало всех на своем пути им не нужен был Месси для этого.
При их колосальной помощи он бил рекорды за рекордами играя как раз таки с клубными грандами мирового футбола.
Он играл рядом с такими игроками, которые оставили глубокий след в истории мирового футбола и для своих сборных (Иньеста, Хави, Роналдинье, Анри, Бускетс, Вилья, Это'О, Алвес, Неймар, Суарес, даже с Иброй успел поиграть).
Теперь без них, мы видим как рекорды уже не идут у Месси градом, 3 года не может забить Реалу, вечные разгромы в ЛЧ. В прошлом сезоне даже была такая статистика, что из 25 своих голов, примерно 20 были забиты командам из второй десятки и это учитывая что он в расцвете футбольнных сил и играет в одной команде, где всё до боли знакомо, где филосифия игры позволяет играть в вечно атакующий футбол, а не от обороны.
У Месси беусловно есть талант, но в то же время, это очень зависимый в психологическом плане игрок, который поменяв зону комфорта, может легко превраться в условного Азара.
И Ман. Сити тоже не показатель. Пример Алькантары, который божил в Баварии выиграв требл и исчез в Ливерпуле, который только что разгромно выиграл АПЛ, тоже как показатель, что смена обстановки, партнеров и страны имеют в футболе огромное значение!
Что касается Роналду, то тут сравнения с Месси, в переходах в другие клубы и чемпионаты просто не уместны, Португалец в этом отношении настоящий кремень и везде заиграет.
Даже в свои 36 лет , в нынешнем Ювентусе, который не начнет атаку, пока его защитники 50 раз между собой не перекатят мяч, он умудряется забивать больше, чем более молодые суперзвезды футбола в мире.
И в этом плане у Месси был просто космический ФАРТ, всю его карьеру игрока.
Он играл с такими игроками, которые сделали из сб.Испании чудовище, которое пожирало всех на своем пути им не нужен был Месси для этого.
При их колосальной помощи он бил рекорды за рекордами играя как раз таки с клубными грандами мирового футбола.
Он играл рядом с такими игроками, которые оставили глубокий след в истории мирового футбола и для своих сборных (Иньеста, Хави, Роналдинье, Анри, Бускетс, Вилья, Это'О, Алвес, Неймар, Суарес, даже с Иброй успел поиграть).
Теперь без них, мы видим как рекорды уже не идут у Месси градом, 3 года не может забить Реалу, вечные разгромы в ЛЧ. В прошлом сезоне даже была такая статистика, что из 25 своих голов, примерно 20 были забиты командам из второй десятки и это учитывая что он в расцвете футбольнных сил и играет в одной команде, где всё до боли знакомо, где филосифия игры позволяет играть в вечно атакующий футбол, а не от обороны.
У Месси беусловно есть талант, но в то же время, это очень зависимый в психологическом плане игрок, который поменяв зону комфорта, может легко превраться в условного Азара.
И Ман. Сити тоже не показатель. Пример Алькантары, который божил в Баварии выиграв требл и исчез в Ливерпуле, который только что разгромно выиграл АПЛ, тоже как показатель, что смена обстановки, партнеров и страны имеют в футболе огромное значение!
Что касается Роналду, то тут сравнения с Месси, в переходах в другие клубы и чемпионаты просто не уместны, Португалец в этом отношении настоящий кремень и везде заиграет.
Даже в свои 36 лет , в нынешнем Ювентусе, который не начнет атаку, пока его защитники 50 раз между собой не перекатят мяч, он умудряется забивать больше, чем более молодые суперзвезды футбола в мире.
Получается Месси Бог Барселоны, а остальные «коричневое вещество» вокруг него?
Странное изречение
Получается Месси Бог Барселоны, а остальные «коричневое вещество» вокруг него?
Странное изречение
Теперь началась статистика кому он не забил...))
Теперь началась статистика кому он не забил...))