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Месси не забил мадридским клубам в чемпионате впервые за 15 лет

09 мая 2021, 08:36
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Барселона» сыграла вничью 0:0 с «Атлетико» в рамках очередного тура Примеры.

Таким образом, форвард каталонцев Лионель Месси в этом сезоне не смог забить ни «матрасникам», ни «Реалу» в рамках данного турнира.

Любопытно, что это случилось впервые за 15 лет.

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Все комментарии
League1
League1
09 мая в 21:40, ред.
Не удивительно. Слабый распиаренный осасунщик. Что он может, и когда-нибудь мог? Мог только проигрывать сильным и набивать стату на осасунах. Распиаренное дно, а не футболист.
Per4ick
Per4ick ответ Happyboy Barca (раскрыть)
09 мая в 20:24
ДО Пепа твоего любимого Хави и Иньеста были уже ка одно целое на евро 2008 при Арагонесе и выиграли евро, а Хави стал лучшим игроком. так что это получается Арагонес>Гвардиола? при Райкарде Иньеста и Хави может и не играли как единое целое но стали игроками основы, кстати в финале ЛЧ 2006 ни Месси ни Хави ни Иньеста не играли (последний только вышел на замену)
Владимир 77
Владимир 77
09 мая в 19:24, ред.
В следущем сезоне и Хетафе с Алавесом не забьет,даже со спорного пенальти
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответ RR117 (раскрыть)
09 мая в 18:05
Он играл рядом с такими игроками, которые оставили глубокий след в истории мирового футбола и для своих сборных (Иньеста, Хави, Роналдинье, Анри, Бускетс, Вилья, Это'О,
===
после ухода Роналдиньо Месси взял на себя его роль сразу, о каком фарте идет речь? фарт в том что месси вообще начал играть в барсе, , неужели ты думаешь что скауты барсы дураки которые платили месси лечение и взяли его к себе .
===
Теперь без них, мы видим как рекорды уже не идут у Месси градом, 3 года не может забить Реалу, вечные разгромы в ЛЧ.
===
вечные разгромы в лч, тут месси виноват? мне кажется вся команда в частности оборона, тем более в матче против ливерпуля месси сделал достаточно чтобы барса прошла , тем более со штрафного 35 метров сняв паутину с ворот , в добавок на последних минутах дембеле не забил 4гол., то что Месси вытаскивал матчи ты сам прекрасно знаешь, делал голы из ничего обводя пачками, то что барса была грозной в 08-15 гг спасибо Гвардиоле. не каждый тренер бы смог отправить на пенсию роналдиньо в 28лет , не каждый тренер рискнул бы довериться кантере, а пеп сделал это, бускетс педро , у мю взял пике (который не нужен был для мю, шатаясь по арендам)и самое главное Пеп сделал так чтобы Хави и Иньеста были ХавИньеста, и не надо говорить что при райкарде они играли ., нет не играли как единое целое,
Per4ick
Per4ick ответ ESPANOL (раскрыть)
09 мая в 17:35
во первых Сократес начал играть за сборную когда Пеле уже давно ушел на пенсию, Гарринча да но это отдельная тема. насчет Марадоны это какие такие классные игроки были в его командах? назови хотя бы 3 в Наполи или Аргентине (особенно в Наполи) уверен без википедии не назовешь. в третьих завести партнеров когда ничего не получается это ложь, он просто такой человек не предрасположен к роли вожака как Пуйоль например который может и напихать, он берет только талантом. это не его вина просто он таким родился, а у того же Марадоны было и то и другое поэтому он и величайший
Agamaga........
Agamaga........
09 мая в 17:27
Ха-ха, 15 лет ждали пока он перестанет им забивать чтоб коменты строчить.
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса
09 мая в 14:57
А раньше забивал лишь тогда, когда судья оставлял мадридские коллективы в меньшинстве))
Санчо Панса
Санчо Панса
09 мая в 14:26
Все когда-то бывает впервые) Стыд и позор тебе, Лео!
RR117
RR117 ответ ESPANOL (раскрыть)
09 мая в 14:05, ред.
Правильно говоришь, короля делает свита.

И в этом плане у Месси был просто космический ФАРТ, всю его карьеру игрока.
Он играл с такими игроками, которые сделали из сб.Испании чудовище, которое пожирало всех на своем пути им не нужен был Месси для этого.
При их колосальной помощи он бил рекорды за рекордами играя как раз таки с клубными грандами мирового футбола.
Он играл рядом с такими игроками, которые оставили глубокий след в истории мирового футбола и для своих сборных (Иньеста, Хави, Роналдинье, Анри, Бускетс, Вилья, Это'О, Алвес, Неймар, Суарес, даже с Иброй успел поиграть).

Теперь без них, мы видим как рекорды уже не идут у Месси градом, 3 года не может забить Реалу, вечные разгромы в ЛЧ. В прошлом сезоне даже была такая статистика, что из 25 своих голов, примерно 20 были забиты командам из второй десятки и это учитывая что он в расцвете футбольнных сил и играет в одной команде, где всё до боли знакомо, где филосифия игры позволяет играть в вечно атакующий футбол, а не от обороны.

У Месси беусловно есть талант, но в то же время, это очень зависимый в психологическом плане игрок, который поменяв зону комфорта, может легко превраться в условного Азара.
И Ман. Сити тоже не показатель. Пример Алькантары, который божил в Баварии выиграв требл и исчез в Ливерпуле, который только что разгромно выиграл АПЛ, тоже как показатель, что смена обстановки, партнеров и страны имеют в футболе огромное значение!

Что касается Роналду, то тут сравнения с Месси, в переходах в другие клубы и чемпионаты просто не уместны, Португалец в этом отношении настоящий кремень и везде заиграет.
Даже в свои 36 лет , в нынешнем Ювентусе, который не начнет атаку, пока его защитники 50 раз между собой не перекатят мяч, он умудряется забивать больше, чем более молодые суперзвезды футбола в мире.
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский ответ ESPANOL (раскрыть)
09 мая в 13:38
Значит мастерство Месси не исчезло!!!! А мастерство партнеров ДА!!
Получается Месси Бог Барселоны, а остальные «коричневое вещество» вокруг него?
Странное изречение
ESPANOL
ESPANOL
09 мая в 12:20, ред.
Такое впечатление, что коменты пишут особенно о старении Лео или о том, что сдулся, ну и прочий бред. Футбол от шашек отличить не могут, а пытаются о чем то рассуждать. Попытаюсь до них донести суть проблемы. Журналюги любят из всего делать сенсацию, не пытаясь вникать в суть проблемы. Это от отсутствия профессионализма. Поясняю для таковых: мастерство Месси никуда не исчезало и остается на том же уровне, а исчезло качество и мастерство партнеров по команде. Короля делает свита! И эта мудрость актуальна абсолютно для всех бывших и нынешних заезд футбола. Где бы был Пеле и кто бы о нем узнал, если бы рядом с ним не играли Гарринча, Ривелино, Сократес и другие мега звезды? Это же касается и Марадоны, когда команда Аргентины являла собой целый букет классных игроков. Разве можно сравнить состав Барселоны, когда в нем играли Иньеста, Дани Алвес, Суарес, Неймар, Маскерано ... Рядом с ними и Альба с Бускетсом и Пике рвали жилы и играли от первой минуты до последней. Сейчас такое впечатление, что Лео выходит с настроем выиграть в каждом матче, а остальные выходят и думают: Ну флаг ему в руки, пусть попробует, но мы тут пас...Мне его жалко даже, я вижу, как он в каждой игре пытается завести партнеров, выдерживая паузы, в надежде, что хоть кто то поймет, куда бежать и где открыться, чтобы либо получить голевой пас, либо отыграться в стенку, но в овет полное непонимание, медлительность, а зачастую и лень, либо бездарное разбазаривание моментов. Вот поэтому он и вынужден часто брать игру на себя и лезть вперед, напролом, потому как под пас от него открываются либо сзади, либо сбоку. Никто не умеет элементарно читать игру, как это делали его бывшие партнеры. Поэтому, если вы помните, и результаты были космические, троио МНС забивало больше 80 мячей за сезон. Вот, что такое взаимопонимание, класс! А сейчас он один забил больше половины всех мячей Барселоны, а где же остальные? А остальные ждут, что Месси выручит, забьет всем, с кем играют. Но один в поле не воин. Где ваш хваленый Роналду? Прокис, сдулся, постарел? Я отвечу. Состав Ювентуса на порядок слабее Реала. Вот так просто. Играй он в Манчестер Сити и сейчас бы все разговоры были о его классной игре. Я глубоко убежден, что Лео нужно уходить, так же, как и Рону, иначе с таким составом и отношением игроков к своей работе, они, как в болоте, могут деградировать и потеряться.
Рейс 821
Рейс 821
09 мая в 11:24
Постарел Месси.
swed27
swed27
09 мая в 10:45
Сдулся аргентинец. Пора бутсы на гвоздь вешать
rubinovyi2
rubinovyi2
09 мая в 10:17
Стареет гном..))
Elliada
Elliada
09 мая в 09:41
Это все будет неважно, если Барселона выиграет Ла Лигу. Сейчас дело за Реалом
ABir
ABir
09 мая в 09:40
Все когда-то случается в первый раз
КЭТиК
КЭТиК
09 мая в 09:36
Возраст уже сказывается.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 мая в 09:02, ред.
Раньше велась статистика кому Месси забил....
Теперь началась статистика кому он не забил...))
ЮЗИК
ЮЗИК
09 мая в 09:00
Месси совсем поплыл
sv_1969
sv_1969 ответ Zenit_84 (раскрыть)
09 мая в 08:47
Куда его продавать, если сам не захочет
Zenit_84
Zenit_84
09 мая в 08:45
Стареет Леонель, пора продавать)
нечитайло
нечитайло
09 мая в 08:45
Подвигу всегда есть место
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 мая в 08:37
Вот ведь печаль...
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