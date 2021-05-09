«Бавария» накануне завоевала очередной чемпионский титул.
Любопытно, что для игрока мюнхенцев Кингсли Комана победа в топ-5 национальных первенствах стала уже десятой: 6 побед в Бундеслиге, 2 победы в Серии А и 2 победы в Лиге 1.
Примечательно, что Коман выигрывал титулы во всех своих сезонах на профессиональном уровне. Первый трофей француз записал на свой счет по итогам сезона 2012/13, когда вместе с ПСЖ стал чемпионом Франции. А в сезоне 2015/16 Коман формально стал чемпионом сразу двух стран — Италии и Германии, так как первую часть кампании провел в «Ювентусе», а зимой перебрался в «Баварию».
В то время, как многие неудачливы, неуспешны, подвержены травмам, имеют деревянные ноги и не менее деревянную голову, - что и не позволяет карьере развиваться, а игроку расти...
В то время, как многие неудачливы, неуспешны, подвержены травмам, имеют деревянные ноги и не менее деревянную голову, - что и не позволяет карьере развиваться, а игроку расти...