Коман стал победителем в топ-5 лигах уже в десятый раз. Ему всего 24 года

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09 мая 2021, 11:13

«Бавария» накануне завоевала очередной чемпионский титул.

Любопытно, что для игрока мюнхенцев победа в топ-5 национальных первенствах стала уже десятой: 6 побед в Бундеслиге, 2 победы в Серии А и 2 победы в Лиге 1.