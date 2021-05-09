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Коман стал победителем в топ-5 лигах уже в десятый раз. Ему всего 24 года

09 мая 2021, 11:13

«Бавария» накануне завоевала очередной чемпионский титул.

Любопытно, что для игрока мюнхенцев Кингсли Комана победа в топ-5 национальных первенствах стала уже десятой: 6 побед в Бундеслиге, 2 победы в Серии А и 2 победы в Лиге 1.

Примечательно, что Коман выигрывал титулы во всех своих сезонах на профессиональном уровне. Первый трофей француз записал на свой счет по итогам сезона 2012/13, когда вместе с ПСЖ стал чемпионом Франции. А в сезоне 2015/16 Коман формально стал чемпионом сразу двух стран — Италии и Германии, так как первую часть кампании провел в «Ювентусе», а зимой перебрался в «Баварию».

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Все комментарии
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ bayern-cobra (раскрыть)
10 мая в 05:36
Да не обидели, зачем просто писать на ты. Мне это непонятно, я ни к кому с запанибратскими словами не обращаюсь. И язык этот подразумевает разницу, это же не английский.
bayern-cobra
bayern-cobra ответ Василий Корнечук (раскрыть)
10 мая в 01:22
Если обидел извините?раньше такого не было что бы Бавария 9раз подряд становилось чемпионом в Испании раньше две клубы были на высоте это АМ за последние годы поднялся раньше реал и барса были только
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ bayern-cobra (раскрыть)
09 мая в 23:46
а мы что с вами друзья? Насчет Лейпцига и Дортмунда они очень нестабильны. Это влияет на то, что немецкий чемпионат не может подняться до уровня испанского. Хотя немецкий чемпионат один из лучших в Европе и не только.
bayern-cobra
bayern-cobra ответ Василий Корнечук (раскрыть)
09 мая в 23:38
Просто БД,РБ теряют много очков вот и причина этого,а так где-то ты прав
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ bayern-cobra (раскрыть)
09 мая в 20:24
Он не слабый относительно большинства чемпионатов. Он послабее испанского и английского, потому что там нет конкуренции последние годы
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
09 мая в 16:55
Если учесть в каких командах он играл и в какой играет, то немудрено, но показатель действительно крут, молодчик)
edubokom
edubokom
09 мая в 16:38
Невероятно! В одном чемпионате ещё понятно, например в Юве. Но в 3-х лигах!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
09 мая в 16:34
Собиратель трофеев, одним словом. Молодчик, Кингсли! Спасибо тебе за победный гол в финале ЛЧ против ПСЖ)
edubokom
edubokom ответ Василий Корнечук (раскрыть)
09 мая в 16:33
Согласен. По баллам французам до топ - 4 как до Китая. Но почему-то везде топ - 5. И в ближайшее время их оттуда не вытеснить никому
bayern-cobra
bayern-cobra ответ Василий Корнечук (раскрыть)
09 мая в 15:59
Немецкие клубы громят испанских английский команд по 7-2 и 8-2, разве чемпионат германии слабый
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
09 мая в 15:21
надо срочно его брать Зениту, пускай даже на лавке сидит)))
95-shishani-95
95-shishani-95
09 мая в 15:00
Вот это пацан выдал))
Elliada
Elliada
09 мая в 14:14
Удачливый
marut
marut
09 мая в 13:28
Ну дай Бог чтобы все получалось у него
Василий Корнечук
Василий Корнечук
09 мая в 13:21
Французские клубы много лет не могут выиграть Лигу чемпионов. Я бы не относил их к топ лиге. И среди других стран есть градация. Испанский и английский чемпионаты посильнее немецкого и итальянского. Это мое мнение
SAFqwer
SAFqwer
09 мая в 13:00
Парень способный, очень скоростной, высокая конкуренция и травмы мешают раскрыть ему свой потенциал в полной мере...
Шуnя771
Шуnя771
09 мая в 12:30
Что можно пожелать таланту в любой деятельности?

Дальнейшего развития и здоровья!
Ozabot
Ozabot
09 мая в 12:23
А вдруг он приносит удачу )) Эдакий талисман.
Lewa2708
Lewa2708 ответ Donetsk_the_BEST (раскрыть)
09 мая в 12:10
Согласен, топ лиги солиднее, но таких игроков немного и недолго найти
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST ответ Lewa2708 (раскрыть)
09 мая в 12:06
Тут бы учитывать только топ 5 лиг, иначе есть чемпы с почти вечными чемпионами)
VeniaminS
VeniaminS
09 мая в 11:57
Ну и флаг ему в руки.
STVA 1
STVA 1
09 мая в 11:56
Молодец! Ему бы ещё травм поменьше!
particular
particular
09 мая в 11:51
Редкое совпадение таланта игрока, способностей его агента, благоприятных изменений в карьере и спортивного фарта...
В то время, как многие неудачливы, неуспешны, подвержены травмам, имеют деревянные ноги и не менее деревянную голову, - что и не позволяет карьере развиваться, а игроку расти...
swed27
swed27
09 мая в 11:50
Кто купит Комана тот чемпион
Lewa2708
Lewa2708
09 мая в 11:49, ред.
Интересно было бы проверить, у кого больше всего чемпионских титулов. Знаю, что у Гиггза 13 титулов. Кто даст больше?)
Upd: у Шовковского 14 титулов
Хусам Хасан: 1 раз ОАЭ и 14 раз Египет
Leha-ha50
Leha-ha50
09 мая в 11:47
Уникальное достижение - респект парнишке.
Mangur
Mangur
09 мая в 11:45
Попал в струю. Жесть.
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ 1_DEIVID (раскрыть)
09 мая в 11:29
Как что? А ж целых 18(!) раз появился на поле за три года.
1_DEIVID
1_DEIVID
09 мая в 11:19
Можно узнать, что полезного он сделал в Лиге 1 и Серии А?
beefs
beefs
09 мая в 11:16
далеко пойдет парняга...
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