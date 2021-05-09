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Кавани повторил рекорд Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

09 мая 2021, 18:07
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани отметился забитым мячом после выхода на замену в матче 35-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:1).

Этот гол стал для уругвайца пятым после выхода со скамейки запасных в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Таким образом, Кавани сравнялся с рекордом среди игроков «Манчестер Юнайтед» по данному показателю.

Только Оле-Гуннар Сульшер (1998/99) и Чичарито (2010/11) ранее забивали 5 голов в рамках АПЛ за «красных дьяволов» после выхода на замену за один сезон.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
09 мая в 18:39
Эдинсон Кавани всё больше убеждает руководство клуба и тренера в том что он всё ещё в порядке  готов удачно и результативно выходить на поле игроком ротации. Тем более учитывая какие нагрузки приходится игрокам  в течение года испытывать, участвовать в различных турнирах за клуб и в составе своей сборной. То такие игроки как Кавани усилят любой клуб и будут полезными на поле в предоставленном для них игровое время. Так что есть возможность у Кавани  улучшить свои показатели игрока ротации и тем самым опередить тренера Сульшера. Удачи
STVA 1
STVA 1
09 мая в 18:15
Молоток Кавани
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