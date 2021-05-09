Кавани повторил рекорд Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

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09 мая 2021, 18:07

Нападающий «Манчестер Юнайтед» отметился забитым мячом после выхода на замену в матче 35-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:1).

Этот гол стал для уругвайца пятым после выхода со скамейки запасных в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Таким образом, Кавани сравнялся с рекордом среди игроков «Манчестер Юнайтед» по данному показателю.