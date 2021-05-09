Кавани повторил рекорд Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани отметился забитым мячом после выхода на замену в матче 35-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:1).
Этот гол стал для уругвайца пятым после выхода со скамейки запасных в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Таким образом, Кавани сравнялся с рекордом среди игроков «Манчестер Юнайтед» по данному показателю.
Только Оле-Гуннар Сульшер (1998/99) и Чичарито (2010/11) ранее забивали 5 голов в рамках АПЛ за «красных дьяволов» после выхода на замену за один сезон.