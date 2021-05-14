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Вентола: «„Атлетико“ договорился о трансфере Лаутаро Мартинеса»

14 мая 2021, 18:10

Бывший футболист «Интера» Никола Вентола во время общения с Кристианом Вьери на платформе Twitch выразил уверенность в том, что форвард миланского клуба Лаутаро Мартинес в следующем сезоне будет выступать за «Атлетико».

Я собираюсь сообщить вам трансферную бомбу. Мне сказали, что Лаутаро будет играть за «Атлетико» Мадрид. Говорят, что вопрос трансфера улажен и что «Атлетико» предложил ему огромную зарплату.

Ранее стало известно, что «Интер» может продать Лаутаро за 80 млн евро. Клуб готов расстаться с одним из своих лидеров из-за финансовых проблем.

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Все комментарии
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
14 мая в 20:03
Откуда у Атлетико бабки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 мая в 19:17
Отличное усиление и так сильного клуба!
dimagas2
dimagas2
14 мая в 18:42
Фелиш сломался несите нового)))
Loko best
Loko best
14 мая в 18:34
Замена Суаресу,думаю он очень подойдёт Атлетико
beefs
beefs
14 мая в 18:15
Трансферная политика на следующий сезон...
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