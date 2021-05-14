Вентола: «„Атлетико“ договорился о трансфере Лаутаро Мартинеса»

1621005034

14 мая 2021, 18:10

Бывший футболист «Интера» во время общения с на платформе Twitch выразил уверенность в том, что форвард миланского клуба в следующем сезоне будет выступать за «Атлетико».

Я собираюсь сообщить вам трансферную бомбу. Мне сказали, что Лаутаро будет играть за «Атлетико» Мадрид. Говорят, что вопрос трансфера улажен и что «Атлетико» предложил ему огромную зарплату.

Ранее стало известно, что «Интер» может продать Лаутаро за 80 млн евро. Клуб готов расстаться с одним из своих лидеров из-за финансовых проблем.