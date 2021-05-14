«Саутгемптон» может иметь преимущество при переговорах по трансферу Эдуара

«Саутгемптон» — последний клуб, проявивший интерес к подписанию нападающего «Селтика» Одсонна Эдуара, сообщает The Sun.
По информации источника, «Лестер», «Арсенал», «Рома» и «Астон Вилла» также заинтересованы в бывшем форварде ПСЖ. Однако в прошлом у «Саутгемптона» были хорошие трансферные отношения с «Селтиком», что может стать плюсом в потенциальных переговорах.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» лидирует в гонке за подписание форварда Эдуара.
потому что Ливер купил Тиаго, Минамино а они не особо заиграли, японца отдали в аренду в Саутгемптоне для прокачки.
потому что Ливер купил Тиаго, Минамино а они не особо заиграли, японца отдали в аренду в Саутгемптоне для прокачки.