«Саутгемптон» может иметь преимущество при переговорах по трансферу Эдуара

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14 мая 2021, 16:51

«Саутгемптон» — последний клуб, проявивший интерес к подписанию нападающего «Селтика» , сообщает The Sun.

По информации источника, «Лестер», «Арсенал», «Рома» и «Астон Вилла» также заинтересованы в бывшем форварде ПСЖ . Однако в прошлом у «Саутгемптона» были хорошие трансферные отношения с «Селтиком», что может стать плюсом в потенциальных переговорах.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» лидирует в гонке за подписание форварда Эдуара.