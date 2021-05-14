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«Саутгемптон» может иметь преимущество при переговорах по трансферу Эдуара

14 мая 2021, 16:51

«Саутгемптон» — последний клуб, проявивший интерес к подписанию нападающего «Селтика» Одсонна Эдуара, сообщает The Sun.

По информации источника, «Лестер», «Арсенал», «Рома» и «Астон Вилла» также заинтересованы в бывшем форварде ПСЖ. Однако в прошлом у «Саутгемптона» были хорошие трансферные отношения с «Селтиком», что может стать плюсом в потенциальных переговорах.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» лидирует в гонке за подписание форварда Эдуара.

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DXTK
DXTK
14 мая в 17:09
ван дейка купили как раз из селтика после перепродали в Ливерпуль, ... не удивлюсь что это ливерные просят его купить, прокачать и перепродать им, как было с голландцем.

потому что Ливер купил Тиаго, Минамино а они не особо заиграли, японца отдали в аренду в Саутгемптоне для прокачки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 мая в 17:01
Хорошо когда хорошие отношения...
VeniaminS
VeniaminS
14 мая в 16:54
Надо подписать
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