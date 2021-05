39-летний МакГрегор признан лучшим игроком сезона в чемпионате Шотландии

Вратарь «Рейнджерс» получил приз Лучшему футболисту сезона в чемпионате Шотландии.

39-летний голкипер в этом сезоне установил рекорд турнира по числу «сухих» матчей (25).

Напомним, лучшим тренером чемпионата Шотландии признали наставника «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.

