39-летний МакГрегор признан лучшим игроком сезона в чемпионате Шотландии

Вратарь «Рейнджерс» Аллан МакГрегор получил приз Лучшему футболисту сезона в чемпионате Шотландии.
39-летний голкипер в этом сезоне установил рекорд турнира по числу «сухих» матчей (25).
Напомним, лучшим тренером чемпионата Шотландии признали наставника «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.
🏅 @therealgreegsy1 has been named as @SPFL Premiership Player of the Year for 2020/21.— Rangers Football Club (@RangersFC) May 14, 2021
🏆 #Champion55
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Это говорит лишь о том, в каком состоянии находится атака клубов Премьершипа.
Это говорит лишь о том, в каком состоянии находится атака клубов Премьершипа.