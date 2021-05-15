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39-летний МакГрегор признан лучшим игроком сезона в чемпионате Шотландии

15 мая 2021, 04:31

Вратарь «Рейнджерс» Аллан МакГрегор получил приз Лучшему футболисту сезона в чемпионате Шотландии.

39-летний голкипер в этом сезоне установил рекорд турнира по числу «сухих» матчей (25).

Напомним, лучшим тренером чемпионата Шотландии признали наставника «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.

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galem72
galem72
15 мая в 10:13
"...установил рекорд турнира по числу сухих матчей..."

Это говорит лишь о том, в каком состоянии находится атака клубов Премьершипа.
КЭТиК
КЭТиК
15 мая в 05:22
Вот куда Буффону ехать надо!
Gahi
Gahi
15 мая в 04:34
Молодец, для молодых футболистов хороший пример. Удачи
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