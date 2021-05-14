Бывший футболист «Спартака» стал автором лучшего гола десятилетия в РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано стал автором лучшего гола десятилетия в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает официальный инстаграм РПЛ.
Луис Адриано – автор лучшего гола десятилетия РПЛ! Мяч экс-форварда «Спартака» был выбран болельщиками и экспертами в итоговом голосовании совместного конкурса Премьер-Лиги!
С декабря по май на победу претендовали 135 голов в разных категориях, а в голосовании приняло участие более 300 000 человек.
Луис Адриано забил гол в ворота «Зенита» (3:1) в ноябре 2017 года. Второе место в голосовании за лучший гол десятилетия занял бывший защитник «Спартака», «Терека» и «Томи» Мартин Йиранек, а на третьей строчке расположился полузащитник «Сочи» Ивелин Попов.
Посмотреть гол Луиса Адриано вы можете по ссылке.
а все голы десятилетий лучшие у них....ха ха..голосование было закрытым и проходило в тарасофке ?!?
а все голы десятилетий лучшие у них....ха ха..голосование было закрытым и проходило в тарасофке ?!?
а вообще, это тоже, что выбирать лучшую еду, невесту, позу, машину, город, страну - на любой аттракцион всегда найдутся свои спартаковцы...
а вообще, это тоже, что выбирать лучшую еду, невесту, позу, машину, город, страну - на любой аттракцион всегда найдутся свои спартаковцы...