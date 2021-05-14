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Бывший футболист «Спартака» стал автором лучшего гола десятилетия в РПЛ

14 мая 2021, 17:30
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Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано стал автором лучшего гола десятилетия в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает официальный инстаграм РПЛ.

Луис Адриано – автор лучшего гола десятилетия РПЛ! Мяч экс-форварда «Спартака» был выбран болельщиками и экспертами в итоговом голосовании совместного конкурса Премьер-Лиги!

С декабря по май на победу претендовали 135 голов в разных категориях, а в голосовании приняло участие более 300 000 человек.

Луис Адриано забил гол в ворота «Зенита» (3:1) в ноябре 2017 года. Второе место в голосовании за лучший гол десятилетия занял бывший защитник «Спартака», «Терека» и «Томи» Мартин Йиранек, а на третьей строчке расположился полузащитник «Сочи» Ивелин Попов.

Посмотреть гол Луиса Адриано вы можете по ссылке.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
15 мая в 10:20
В Англии такие «голы десятилетия» каждый тур забивают
mor57
mor57
15 мая в 08:09
16 лет без побед....9лет мясо не могут выиграть в Санкт-Петербурге,зачем в декабре приезжали - вообще не понятно....последние годы только от Зенита постоянно по 5 вынимали ит.д и т.п.
а все голы десятилетий лучшие у них....ха ха..голосование было закрытым и проходило в тарасофке ?!?
Командир танка
Командир танка
15 мая в 03:19
    zqy7tg5mdxh7
    zqy7tg5mdxh7 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    15 мая в 00:39
    Иранек на тот момент некого отношения к спартаку не имел, это был игрок Терека, и забил в ворота Кубани, мы проиграли тот матч 2-1.
    v68fryzturfk
    v68fryzturfk ответ Сп62 (раскрыть)
    15 мая в 00:32
    В ворота Кубани.
    Шуnя771
    Шуnя771
    14 мая в 22:57
    Гол как гол...)
    nikot
    nikot
    14 мая в 22:37
      pomor45
      pomor45
      14 мая в 22:31
      Я полагаю, что этот выбор свидетельствует лишь о том, что спартаковские болельщики очень активны на такого рода голосованиях.
      cska1948
      cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
      14 мая в 22:26
      Я читаю новости, которые печатает Соккер. Но это не значит, что я всему верю. Я переживаю?! Да это болельщики СпаМа переживают, что никто, кроме вас, не верит, что это лучший гол десятилетия!
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      14 мая в 21:50, ред.
      Комбинация отличная, но на гол десятилетия совсем не тянет. Кто проводил конкурс, кто опрашивал? Из тех кто на соккере реально есть те кто выбирал? Попахивает очередной покупкой фердуна в канун юбилея...
      желаю чтобы вам
      желаю чтобы вам
      14 мая в 21:48
      комбинация и гол красивые, но мне, лично, больше нравится гол Маслова через себя пяткой!
      Сп62
      Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
      14 мая в 21:39, ред.
      Если всё это липа, зачем ты тогда читаешь, да ещё и переживаешь?
      MACBARTON
      MACBARTON
      14 мая в 21:38, ред.
      Такие в европе каждый тур забивают,ничего особенного .За такое в европе на смех подымут .Гол Макарова Зениту вот это достойнее .
      cska1948
      cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
      14 мая в 21:24
      Могли написать не 300 тысяч, а 300 миллионов! Бумага ВСЁ стерпит!
      cska1948
      cska1948 ответ Аксинья (раскрыть)
      14 мая в 21:21
      Вот именно, не выбрать, а НАЗНАЧИТЬ!
      Сп62
      Сп62
      14 мая в 21:00
      Гол Йиранека с центра поля помню, как сейчас, а вот кому, не помню.
      димон 37
      димон 37
      14 мая в 20:44
      Зюба с пенальти лучше не забивает
      ИГРОЧИШКА
      ИГРОЧИШКА
      14 мая в 20:41
      Как болельщик Спартака могу сказать, что даже в Спартаке голы были и получше, чего только стоит гол Алекса Ростову
      LOKis09
      LOKis09
      14 мая в 20:27
      Соболезную РПЛ.... Если это лучший гол десятилетия - хана лиге!
      berda2003
      berda2003
      14 мая в 20:06
      случайный гол, а хвалить надо соавтора - вот скидка была отличная...
      а вообще, это тоже, что выбирать лучшую еду, невесту, позу, машину, город, страну - на любой аттракцион всегда найдутся свои спартаковцы...
      Сп62
      Сп62
      14 мая в 20:01, ред.
      Выбирали спартаковцы. А где же были остальные, ведь в опросе участвовали 300 000 человек. Здесь, на ветке спартаковцев всего лишь процентов 5. Большинство от оппозиции. Значит и голосовали не только сторонники Спартака. Победила истина.
      Hryak Shashlyk
      Hryak Shashlyk
      14 мая в 19:53, ред.
      Гол, высосанный из пальца, наверное, Мостовой и Ловчев его выбрали в тарасовке. Гол Рыкова в ворота спартака с середины поля куда лучше.
      Трезвый повар
      Трезвый повар ответ Константин Белых (раскрыть)
      14 мая в 19:51
      Вместо Адриано купили Ларссона
      Константин Белых
      Константин Белых
      14 мая в 19:47
      Этот гол лучший что видела наша лига-это правда. Цорн идиот что продал Адриано за копейки. Года два портил бы нервы конебомжам.
      -Хостинский-
      -Хостинский-
      14 мая в 19:47
      Гол как гол , Краснодар такие много забивал , с офигенных комбинаций
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      14 мая в 19:40
      Интересно что первые 3 места заняли бывшие игроки Спартака
      Евгений Быстров
      Евгений Быстров
      14 мая в 19:38
      Сама комбинация,конечно,красивая!Но более красивые голы делал тот же Халк.Ну и другие ребята.
      Аксинья
      Аксинья
      14 мая в 19:33
      Не знаю почему так мелочатся - гол десятилетия, гол десятилетия...Предлагаю к столетнему юбилею Спартака гол Андриано назначить голом столетия))
      Сп62
      Сп62
      14 мая в 19:20, ред.
      Конечно, здесь имелась в виду красивейшая комбинация, завершившаяся красивым ударом. Кстати, поддерживаю мнение болельщиков о комбинации КС.
      kts99
      kts99
      14 мая в 19:14
      Голосовали мясные?
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