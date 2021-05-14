Бывший футболист «Спартака» стал автором лучшего гола десятилетия в РПЛ

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14 мая 2021, 17:30

Бывший нападающий «Спартака» стал автором лучшего гола десятилетия в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает официальный инстаграм РПЛ .

Луис Адриано – автор лучшего гола десятилетия РПЛ ! Мяч экс-форварда «Спартака» был выбран болельщиками и экспертами в итоговом голосовании совместного конкурса Премьер-Лиги! С декабря по май на победу претендовали 135 голов в разных категориях, а в голосовании приняло участие более 300 000 человек.

Луис Адриано забил гол в ворота «Зенита» (3:1) в ноябре 2017 года. Второе место в голосовании за лучший гол десятилетия занял бывший защитник «Спартака», «Терека» и «Томи» , а на третьей строчке расположился полузащитник «Сочи» .

Посмотреть гол Луиса Адриано вы можете по ссылке.