9-кратный «Локомотив» в компании «Барселоны» и «Баварии». Изучаем кубковых рекордсменов Европы

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сегодня, 12:22

Самые яркие кубковые характеры.

Обыграв «Крылья Советов» в нижегородском финале, «Локомотив» завоевал свой 9-й Кубок России, обновив собственный рекорд по количеству завоеванных трофеев. «Соккер.ру» любопытствует, какие команды несут свой кубковый характер сквозь десятилетия и подтверждают его россыпью национальных кубков в коллекции.

Россия: «Локомотив» — 9-кратный обладатель Кубка России

Начинаем, конечно же, с «Локомотива», который только что отметил свою 9-ю победу в Кубке России. «Железнодорожники» — настоящие кубковые бойцы, они проиграли только 1 из своих 10 финалов. Дело было в 1998 году, когда «Спартак» в самой концовке вырвал победу дальним ударом Андрея Тихонова с рикошетом от защитника. В тот день «Локомотиву» не повезло, но стоило заплатить одним невезением за девять побед в финалах.

Кого только ни обыгрывал «Локо» в решающих схватках Кубка России: доставалось и тому же «Спартаку» еще в 90-е, и «Динамо», и ЦСКА , и «Анжи», и «Москве», и «Кубани». Повторились «красно-зеленые» лишь однажды, когда в 2017-м и 2019-м разобрались с «Уралом». Таким образом, «Крылья Советов» стали восьмым поверженным в финалах соперником, а Нижний Новгород — пятым городом славы «самого лучшего коллектива» после Москвы, Астрахани, Сочи и Самары.

После победы над «Крылышками» «Локомотив» не остался без поздравлений от Юрия Сёмина, который является легендарной личностью не только в истории клуба, но и Кубка России:

Юрий Павлович — рекордсмен по количеству завоеванных Кубков России среди тренеров, причем все свои 6 побед он одержал у руля «Локомотива». Еще по разу «железнодорожников» приводили к победам Анатолий Бышовец, Игорь Черевченко и Марко Николич, который принес клубу четвертую победу в Кубке России за шесть последних розыгрышей. Именно этот рывок позволил «Локомотиву» обойти и оторваться от ЦСКА в общем зачете победителей: на счету «армейцев» остается 7 трофеев.

Англия: «Арсенал» — 14-кратный обладатель Кубка Англии

А в Англии нас поджидает небольшой сюрприз, ведь кубковый характер ассоциируется с бойцовскими качествами и умением бороться даже в тех ситуациях, когда все висит на волоске. Лондонский «Арсенал» в новейшей истории как раз не славится таким менталитетом. Скорее наоборот. Тем не менее «канониры» выиграли 7 трофеев в XXI веке и вырвались на первую строчку в зачете победителей, обойдя «Манчестер Юнайтед» (12 Кубков Англии), «Тоттенхэм» (8) и «Челси» (8).

Кубок Англии — старейший футбольный турнир на планете, первый розыгрыш состоялся в сезоне 1871-1872 годов, и с тех пор заветную чашу завоевывали 43 клуба. «Арсенал» свою первую победу одержал только в 1930-м, когда выиграл в финале у «Хаддерсфилда» под руководством легендарного Герберта Чепмена. На тот момент Кубок Англии существовал уже почти 60 лет, а у «Блэкберна» и «Астон Виллы» было уже по 6 трофеев.

Испания: «Барселона» — 31-кратный обладатель Кубка Испании

Если по количеству чемпионских титулов в Испании «Реал» по-прежнему впереди — ведет со счетом 34:26 в вечном споре с «Барселоной», то в Кубке Короля каталонцы вне конкуренции, а «Мадрид» с 19-ю трофеями даже не второй, уступая еще и «Атлетику» из Бильбао, у которого 23 победы.

Первый титул «Барсы» датирован 1910 годом, причем тогда у Кубка Испании даже не было финала, а победитель определился по итогам группового раунда, в котором три команды сыграли в один круг. Соперниками «Блаугранас» выступили «Эспаньол Мадрид» (ныне почивший клуб, не имеет отношения к «Реалу») и «Депортиво» из Ла-Коруньи. Галисийцы были разгромлены 5:0, а вот со столичной командой пришлось повозиться — 3:2.

Ну а 31-й Кубок Короля был завоеван «Барселоной» меньше месяца назад, когда Месси и Ко разгромили в финальном матче «Атлетик» из Бильбао, который по злой воле судьбы проиграл два кубковых финала за две недели, уступив «Реалу Сосьедад» и «Барселоне». Нужно сказать, что каталонцы нарастили свое преимущество на наших глазах: «Барса» приняла участие в финалах 7 из 8 последних розыгрышей и завоевала 5 трофеев.

Италия: «Ювентус» — 13-кратный обладатель Кубка Италии

«Старая Синьора» исторически доминирует во всех национальных турнирах Италии. У «Юве» 36 чемпионских титулов, на 17 больше, чем у ближайшего преследователя — «Интера» (19), да и в таблице обладателей Кубка Италии всех времен «бьянконери» смотрят на своих соотечественников сверху вниз.

Впрочем, на чистое первое место «Ювентус» вышел совсем недавно: помогла серия из четырех подряд побед в Кубке Италии, одержанных с 2015-го по 2018-й. До этого на протяжении семи лет держалось равенство с «Ромой» (по 9 трофеев).

Через неделю у «Ювентуса» будет шанс завоевать свой 14-й Кубок Италии: 19 мая «Старая Синьора» сразится в финальном матче с «Аталантой», мечтающей о своей второй победе (и первой с 1963 года).

Германия: «Бавария» — 20-кратный обладатель Кубка Германия

«Бавария» — суровый гегемон, лишающий радости своих соседей на всех фронтах. У мюнхенцев 20 побед в Кубке Германии, в то время как второй по количеству успехов в этом турнире «Вердер» может похвастаться всего лишь шестью трофеями. С 2000 года «Бавария» 11 раз завоевывала Кубок Германии, в последний раз — в прошлом году. А вот в сезоне-2020/21 у чаши будет новый обладатель, ведь мюнхенские небожители сенсационно вылетели от второразрядного «Хольштайна», а в сегодняшнем финале сразятся дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг».

Франция: ПСЖ — 13-кратный обладатель Кубка Франции